Opera'nın Yapay Zeka Destekli Tarayıcısı Artık Mobilde!

Opera, OpenAI tarafından desteklenen bir yapay zekâ teknolojisi olan Aria'yı içeren Opera One adlı tarayıcısının mobil versiyonunu tanıttı.

Norveçli şirket, Aria'nın yalnızca Android kullanıcıları için sunulan sınırlı bir sürümü olan Pocket AI'yi geliştirmek için OpenAI ile ortaklık kurdu.

Opera'nın Android ürünlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Stefan Stjernelund'a göre amaç, kullanıcılara hareket hâlindeyken de kullanabilecekleri kullanışlı bir yapay zekâ aracı sunmak.

Aria AI, Opera One'da Nasıl Kullanılır?

Aria AI, tarayıcıya entegre edilerek hem masaüstü hem de Android cihazlarda birçok özelliğe ücretsiz erişim sunuyor. Kullanıcılar OpenAI'nin GPT teknolojisinden yararlanarak arama yaparken, metin oluştururken ve ürün bilgisi edinirken yapay zekâyı eğitebiliyor.

Mobil versiyonda Aria AI, kullanıcılar tarafından kontrol edilebiliyor ve onlara masaüstü versiyonuna benzer şekilde akıllı yanıtlar veriyor. Aria ile etkileşim başlatıldığında, tarayıcıda küçük bir baloncuk beliriyor ve konuşmalar oradan gerçekleştiriliyor.

180'den fazla ülkede kullanılabilen Aria'dan yararlanmak için kullanıcıların Opera hesaplarına giriş yapmaları ve ana menüden AI'ya erişmeleri yeterli.