OPPO'nun Uygun Fiyatlı Telefonuna Android 16 Güncellemesi Geldi

OPPO'nun Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde K13 Turbo ve K13 Turbo Pro'ya gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce OPPO F27 5G için de yayınlandı. Bununla beraber bütçe dostu Android telefon, OPPO'nun en güncel yazılımına sahip oldu.

OPPO F27 5G Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Aldı

Orta segment telefonlar arasında yer alan OPPO F27 5G, 2024 yılının ağustos ayında Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi yayınlandı. Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi ColorOS 16 da kademeli olarak sunuluyor.

Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır. Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

OPPO F27 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2100 nit

2100 nit Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2

128GB / 256GB UFS 2.2 Batarya: 5.000mAh

5.000mAh Hızlı Şarj: 45W

OPPO'nun uygun fiyatlı Android telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OPPO A6 4G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeydei se 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

OPPO F27 5G Fiyatı