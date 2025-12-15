OPPO'nun Uygun Fiyatlı Telefonuna Android 16 Güncellemesi Geldi
OPPO'nun bütçe dostu akıllı telefonu F27 5G, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesine kavuştu. İşte büyük Android güncellemesinin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO F27 5G için Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi yayınlandı.
- Güncelleme, ayarlar menüsündeki "Yazılım Güncellemesi" üzerinden yapılabiliyor.
- İlk etapta Hindistan'daki kullanıcılara sunulan güncellemenin önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.
OPPO'nun Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde K13 Turbo ve K13 Turbo Pro'ya gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce OPPO F27 5G için de yayınlandı. Bununla beraber bütçe dostu Android telefon, OPPO'nun en güncel yazılımına sahip oldu.
OPPO F27 5G Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Aldı
Orta segment telefonlar arasında yer alan OPPO F27 5G, 2024 yılının ağustos ayında Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi yayınlandı. Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi ColorOS 16 da kademeli olarak sunuluyor.
Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır. Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.
OPPO F27 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2100 nit
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2
- Batarya: 5.000mAh
- Hızlı Şarj: 45W
OPPO'nun uygun fiyatlı Android telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OPPO A6 4G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.
Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeydei se 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.
OPPO F27 5G Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 22.999 rupi (10.824 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 24.999 rupi (11.765 TL)