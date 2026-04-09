OPPO'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 50 MP Ön Kamerası Var

OPPO bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce ortaya çıkan özellikleri sayesinde donanım tarafında neler sunacağı hakkında zaten fikir sahibi olduğumuz F33 Pro 5G isimli bu modelin tanıtım tarihi, marka tarafından yapılan açıklama ile birlikte netlik kazandı. Çok kısa bir sürenin ardından cihazla ilgili çok merak edilen fiyat ve benzeri detaylar açıklığa kavuşacak.

OPPO F33 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO F33 Pro 5G, 15 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Hatırlayacak olursanız F31 Pro 5G, 16 Eylül 2025 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. F29 modelinin tanıtımı 1 Nisan 2025'de gerçekleştirirken F25 Pro'nun lansmanı ise 4 Mart 2026'da düzenlenmişti. Bu da söz konusu seri için genel olarak periyodik bir yaklaşım benimsenmediğini gösteriyor.

OPPO F33 Pro 5G Türkiye'ye Gelecek mi?

OPPO F33 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şimdiye kadar bir açıklamada bulunulmadı ancak F31 Pro'nun şu an Türkiye'de satılmadığını göz önünde bulundurursak yeni modelin de Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki planlarda değişiklik olursa yeni model de tıpkı şu an satışta olan Reno 15, Reno 15 Pro Reno 15 F ve Find X9 serisinin Pro modeli gibi telefonların arasına katılabilir.

OPPO F33 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO F33 Pro 5G'nin daha önce 375 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ileri sürülmüştü. Bu, güncel kurla 16 bin 691 TL'ye denk geliyor. Eğer planlarda bir değişiklik olur ve Türkiye'de satışa çıkarsa vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte fiyatı 33-34 bin TL'ye ulaşabilir.

OPPO F33 Pro 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57

6,57 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO F33 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO F33 Pro 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde ise derinlik kamerası bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. OPPO, bu telefonda özellikle selfie çekimleri için birbirinden önemli özellikler sunacak.

Cihaz, aynı anda 6 kişiye kadar yüz içeren fotoğraflarda oluşabilecek bozulmaları otomatik düzeltecek. Kadraja iki ya da daha fazla kişinin girmesi durumunda otomatik olarak 0.6x seviyesine geçecek. Ayrıca düşük ışıkta daha doğal cilt tonları elde etmek için beyaz flaş yerine yumuşak ve renkli bir ışık sağlayacak.

OPPO F33 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihaz, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı elde edeceğiz. Ekranı LCD ekrana kıyasla çok daha derin siyahlar ve canlı renkler elde etmenize olanak sağlayacak. 120Hz yenileme hızı sayesindeyse özellikle menüler arası geçiş yapma ve benzeri işlemler gerçekleştirirken akıcı bir deneyime sahip olacaksınız.

OPPO F33 Pro 5G'de Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde oyun oynamanıza rağmen oldukça uzun bir kullanım süresine sahip olabileceksiniz. Eğer dizi ve film izliyorsanız seyir deneyiminiz kesintiye uğramayacak, oyunlardan erken çıkmak zorunda kalmayacaksınızdır. Bu arada OPPO F31 Pro da 7.000 mAh batarya ile sunulmuştu. Söz konusu model, bunun yanında 80W hızlı şarj desteği de sunuyor. Muhtemelen F33 Pro da 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OPPO F33 Pro 5G Hangi İşlemci ile Gelecek?

OPPO'nun yeni akıllı telefonun hangi işlemci ile beraber geleceği belirtilmedi fakat F31 Pro'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından Where Winds Meet'i dengeli grafik ayarlarında oynadığınızda 20-30 arasında değişen bir FPS alıyorsunuz. Özellikle ara sahnelerde FPS'te biraz düşüş olabiliyor.

Editörün Yorumu

Bir akıllı telefon satın almadan önce ilk baktığım noktalardan biri kaç mAh bataryaya sahip olduğu. OPPO F33 Pro 5G ise 7.000 mAh bataryası ile beklentimi karşılayacak bir model gibi görünüyor. 80W hızlı şarj desteği sunması hâlinde benim gibi şarj için çok uzun süre beklemek istemeyen kullanıcıların beğenisini kazanabilir.