OPPO'nun 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefonu Performans Testine Girdi

OPPO'nun yeni katlanabilir telefon modeli Find N6, Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. Katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

OPPO Find N6 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2765 model numarasına sahip olan OPPO Find N6 Geekbench'te görüntülendi. Katlanabilir telefon tek çekirdek testinde 3 bin 524 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 90 puana ulaştı. Test sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Performans testine göre amiral gemisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Depolama: 1 TB'a kadar

RAM: 12 GB / 16 GB

Ekran Boyutu: 8,12 inç

Ekran Teknolojisi. OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

Hızlı Şarj: 80W

Batarya: 6.000 mAh

Ön Kamera: 20 MP

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera + 200 MP üçüncü kamera

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

İddiaya göre OPPO Find N6'nın ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen Find N6'nın ikinci ekranı ise 6,62 inç büyüklüğünde olacak. Telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunacak.

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. OPPO'nun yeni telefonu 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Oppo Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Find N5 Türkiye'de satılıyor. Yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.