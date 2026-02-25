16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

OPPO, Find N6 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Find N6'nın görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte katlanabilir telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsele göre akıllı telefon çok şık bir tasarım ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OPPO Find N6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsellere göre OPPO Find N6'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görüntülerde telefonun beyaz ve mor renk seçenekleri bulunuyor.

Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5'te de daire şeklinde bir modül tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Find N5'in ayrıca mor, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni modelde siyah renk seçeneğini de görebiliriz.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi. OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera + 200 MP üçüncü kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera + 200 MP üçüncü kamera Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

İddiaya göre OPPO Find arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olacak.

Katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. OPPO Find N5'te ise Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Oppo Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find N5, geçtiğimiz yılın şubat ayında tanıtılmıştı. Find N5 Türkiye'de satılıyor. Yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.