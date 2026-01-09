200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! 80W Hızlı Şarja Sahip

OPPO, yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find N7'nin özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre katlanabilir telefon, hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Android telefon ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find N7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find N7, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. OPPO Find N5'te 5.600 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj tercih edilmişti.

Find N7'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Find N5'te ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Akıllı telefonun işlemcisine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Find N5'te Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 görebiliriz. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO Find N7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan OPPO Find N7'nin 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find N5, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.