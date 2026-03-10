OPPO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Find X10 olarak adlandırılan telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Yeni model ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500 veya Dimensity 9600

Dimensity 9500 veya Dimensity 9600 Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

OPPO Find X10'un Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Find X10'un ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon 1.5K çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X9'da 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran görebiliriz.

OPPO Find X10'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500 veya Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500'te 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Dimensity 9600 ise henüz tanıtılmadı. Bu iki işlemcinin de çok güçlü olduğunu belirtelim. Dolayısıyla telefonda en iyi grafikli mobi oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Find X10'un arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera da bulunacak. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açıl ıkamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da 50 megapiksel ana kamera buluınabilir.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10'un 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OPPO Find X9, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, Find X10'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun çok sayıda telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 için 4 bin 399 yuan (28 bin 50 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Find X10'un önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 4 bin 600 yuan civarı bir fiyat ile satılabilir. Bu da güncel kurla 29 bin 334 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 58 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile gelebilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı sevdiğimden dolayı benim için telefonun performansı oldukça önemli. OPPO'nun yeni telefonu, MediaTek'in güçlü işlemcisi sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sunacak. Bu arada telefonun kamera konusunda da oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. 200 megapiksel kamera sayesinde net ve kaliteli fotoğraflar çekilebilecek.