OPPO'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OPPO Find X9 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan OPPO Find X9 Ultra'nın bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. OPPO Find X9 Ultra, Find X9 Pro'ya kıyasla çift 200 MP kamera ve daha yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok yönden daha iyi bir telefon olacak. Dolayısıyla Find X9 Ultra'nın tahmini vergili fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

Find X9 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OPPO'nun yeni telefonu ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W kablolu hızlı şarj desteği ile gelecek. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefon kısa sürede şarj olabilecek.

Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra'nın özellikle mobil fotoğrafçılık alanında en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. 200 megapiksel çözünürlüğüne sahip ana kameranın yanında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın da yer alması, fotoğraf çekerken önemli bir avantaj sağlayacak.

Telefon yalnızca kamerasıyla değil aynı zamanda güçlü işlemci ve dev bataryasıyla da adından söz ettirecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi sayesinde telefonda Genshin Impact gibi en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Dev batarya ise uzun pil ömrü sunacak ve böylece telefonu sık sık şarj etmeyeceğiz.