OPPO'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! Dev Batarya ve Dahası

OPPO Find X9 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3C sertifikası alan Find X9 Ultra, kısa süre önce yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Amiral gemisi ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Find X9 Ultra, CPH2841 model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. OPPO Find X8 Ultra'nın arka yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde dört kamera bulunuyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Önceki modelde 6.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X8 Ultra, geçitğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı gözö nünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini vergili fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find X9 Ultra'nın en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera, çok kaliteli ve net fotoğraflar çekilmesini sağlayacak. Dev batarya sayesinde telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. 100W şarj hızı ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.