16 GB RAM'e Sahip Güçlü Telefon Geliyor! Çift 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Cihaz ayrıca çift 200 megapiksel kamerasıyla çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6.82 inç

6.82 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 7.050 mAh

7.050 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekranda 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 2500 nit civarı parlaklık görebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile gibi oyunların yanı sıra n iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Yeni amiral gemisi modeli 7.050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasıın sağlayacak. Cihaz 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Find X8 Ultra'da ise 6100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tasarımı, özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X8 Ultra, geçitğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini vergili fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9 Ultra'nın en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci, yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabiliyor.

OPPO'nun yeni telefonu, güçlü işlemcinin yanı sıra dev bataryasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak. 7.050 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Dörtlü arka kamera sistemine sahip Find X9 Ultra'nın çok kaliteli fotoğraflar ve videolar da çekebilecek. Sonuç olarak telefon birçok bakımdan oldukça iddialı olacak.