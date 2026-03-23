100W Hızlı Şarja Sahip Android Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

OPPO, Find X9 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek şarj hızına sahip telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO Find X8 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'ya kıyasla çift 200 MP kamera ve daha yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok yönden daha iyi bir telefon olacak. Bu sebepten dolayı Find X9 Ultra'nın tahmini Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 2.500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci Genshin Impact'i 60 FPS civarı, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Asphalt Legends dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekridek mevcut. Bu işlemcinin de çoğu oyunu kasma, donma veya takılam gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamear yer alacak. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Find X9 Ultra, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablolusuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj sayesinde telefon kısa sürede şarj olacak. Find X8 Ultra'da ise 6.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9 Ultra'nın oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefon, çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Bu arada mobil oyun oynamayı seven biri olarak telefonun güçlü işlemcisi dikkatimi çekti. Cihazın yüksek grafik kalitesine mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştrabileceğini söyleyebilirim.

Telefondaki dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edileceğini de belirteyim. 100W hızlı şarj teknolojisi ise dev bataryalı Find X9 Ultra'nın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu kullanıcılar için çok büyük bir avantaj olacak. Sonuç olarak telefonun kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum.