OPPO'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisi İşte Böyle Görünecek!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OPPO'nun 21 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunacağı Find X9 Ultra modelinin tasarımı ve renk seçenekleri resmi olarak açıklandı. Peki Çinli markanın yeni amiral gemisi nasıl görünecek ve neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra, üç farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak. Bu seçeneklerden biri iki tonlu siyah suni deri tasarıma sahipken, diğerlerinin ise beyaz ve turuncu desenli olacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun tasarımı geçmiş sızıntılarla büyük oranda uyumlu diyebiliriz. Ürün, selefi Find X9 Ultra gibi dairesel kamera tasarımına sahip olacak. Bu kurulumda dört adet kamera mevcut olacak. Önde ise delikli bir ekran bizlerle karşılayacak.

OPPO Find X9 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Kablolu Hızlı Şarj: 100W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X9 Ultra’da 6,8 inç boyutunda, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran yer alacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcılar oldukça akıcı bir görüntü deneyimi yaşayabilecek. Bununla birlikte 2K çözünürlük ise daha net ve keskin görüntüler sunacak.

OPPO Find X9 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine yer verilecek. Bu işlemci, 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Biraz daha açarsak, 3 nm üretim süreci 4 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha yüksek performans sunarken, aynı zamanda daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

Bu işlemci amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyor. Bu sayede mobil pazardaki oyunları takılma ya da kasma yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Örneğin, aynı işlemciden güç alan iQOO 15 modelinin yapılan testlerde Genshin Impact oyununda 60 FPS seviyesinde stabil bir performans sergilediğini görüyoruz.

OPPO Find X9 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra’da 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alacak. Bununla birlikte biri 200 megapiksel, diğeri ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip iki periskop telefoto sensörüyle gelecek. Ultra geniş açı kamerasının çözünürlüğü ise 50 megapiksel olacak. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Ultra geniş açılı kameralar standart sensörlere kıyasla daha geniş bir görüş açısı sunuyor. Ayrıca periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesinde belirgin bir kayıp yaşamadan uzaktaki nesneleri yakınlaştırmanıza imkan sağlıyor.

Burada karşılaştırma yaparsak, OPPO Find X8 Ultra'da dört adet 50 megapiksellik kamera tercih edilmişti. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmıştı. Bunu göz önüne aldığımızda yeni modelin ana, periskop telefoto ve selfie kameralarında önemli yenilikler sunacağını söyleyebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

Üründe 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlarda şarj olabilen 7.050 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere selefinde de aynı hızlara sahip 6.100 mAh'lik bir batarya kullanılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın fiyatıyla ilgili şu ana dek resmi bir açıklama gelmedi. Ancak burada selefi Find X8 Ultra'nın 945 dolardan (vergisiz 42.265 TL) satıldığını söylemek mümkün. Yeni modelin kamera, batarya ve işlemci tarafında önemli yeniliklerle geleceğini dikkate aldığımızda muhtemelen 1000 dolar veya biraz üzeri bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz.

Çinli marka ülkemizde OPPO Find X9 Pro başta olmak üzere çok fazla akıllı telefonunu satıyor. Fakat bunların arasında geçen yıl satışa çıkan Find X8 Ultra maalesef yok. Bu nedenle Find X9 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bir hayli düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra’nın renk seçenekleri arasında en çok dikkatimi çeken turuncu oldu. Hatta Apple’ın iPhone 17 Pro Max modelinde de en çok turuncu rengi beğeniyordum. Bunun dışında, akıllı telefonun sunduğu özelliklerin de beni fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim.