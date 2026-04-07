OPPO'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Canlı Görüntülendi! 2K Ekranı Var

OPPO’nun kamerasıyla dikkat çekmesi beklenen yeni amiral gemisi Find X9 Ultra’nın tanıtımına çok az bir süre kaldı. Daha önce özellikleri ve arka panel tasarımı sızdırılan akıllı telefonun son olarak canlı videosu paylaşıldı. Bu sayede cihazın tasarımıyla ilgili akıllarda en ufak bir soru işareti kalmadı.

OPPO Find X9 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın tasarımını gözler önüne seren yeni bir video paylaşıldı. Buna göre telefon geçmiş modellerdeki dairesel kamera tasarımını sürdürecek. Bu modülde dört adet kamera karşımıza çıkacak.

Cihazla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise arka panelin deri dokulu ve çift tonlu bir yapıya sahip olması. Öte yandan, arka tarafta Oppo ve Hasselblad logoları da karşımıza çıkıyor. Önde ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran mevcut olacak.

OPPO Find X9 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

7.050 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X9 Ultra modelinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,8 inç boyutlarında AMOLED bir panel yer alacak. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Karşılaştıracak olursak, OPPO Find X8 Ultra'da 6,82 inç boyutlarında, 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunan AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Kısacası iki model ekran tarafında birbirlerine benzerlik gösterecek.

OPPO Find X9 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'ya güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. 3 nm mimariye sahip yonga setinde iki adet 4,6 GHz hızında çalışan performans ve altı adet 3,62 GHz hızında çalışan verimlilik/performans çekirdekleri mevcut olacak. Aynı zamanda grafik birimi tarafında Adreno 840 yer alacak.

Bu donanımın oyun performans oldukça etkileyici. Zira yapılan testlerde Genshin Impact’te 60 FPS ve Fortnite’ta ise 80–90 FPS arasında performans alabiliyorsunuz. Yani mobil oyunları akıcı bir şekilde oynatabilecek güce sahip diyebiliriz. Bunun dışında işlemcinin Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra premium modellerde de kullanıldığını belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Hatırlayacak olursak OPPO Find X8 Ultra’da dört adet 50 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyordu. Find X9 Ultra ise bunu bir üst seviyeye çıkararak ana kamerayı ve periskop telefoto sensörünü 200 megapiksel çözünürlüğe yükseltecek. Diğer kameraların çözünürlükleri ise aynı kalacak. Öte yandan 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına sahip olacağını söyleyebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

Şu ana dek gelen bilgiler akıllı telefonun 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 7.050 mAh'lik bir pille geleceği yönünde. Find X8 Ultra'da aynı hızlara sahip 6.100 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani batarya tarafında kayda değer bir artış söz konusu olacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO'nun Find X9 Ultra modelini 21 Nisan'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtması bekleniyor. Selefi de nisan ayında tanıtılmıştı. Yani Çinli marka Ultra versiyonu özelinde geleneği bozmayacak demek mümkün.

Şu an için telefonun fiyat etiketine dair resmi bir bilgi yok. Fakat burada Find X8 Ultra üzerinden bir tahminde bulunabiliriz. Bilindiği üzere akıllı telefon 945 dolardan (vergisiz 42.150 TL) satışa çıkmıştı. Yeni modelin birçok noktada daha iyi performans sunacağını dikkate aldığımızda 1000 dolar seviyelerinden satışa çıkması sürpriz olmaz.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'ye Satışa Çıkacak mı?

Cihazın Türkiye'de satılıp satılmama konusu tam bir muamma. Zira geçen yılki Find X8 Ultra modeli Türkiye pazarına gelmemişti. Bu nedenle Find X9 Ultra'nın satışa çıkma ihtimali oldukça düşük. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Günümüzde çoğu Ultra modelinde dairesel kamera tasarımını görsek de, bence bu görünüm halen modern duruyor. Bu nedenle şirketin macera aramak yerine halihazırda tutmuş bir formülü tercih etmesi beni fazla şaşırtmadı.