OPPO'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Yolda! 7025 mAh Pili Var

OPPO'nun 21 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunacağı Find X9s Pro modeli kısa bir süre önce China Telecom'da listelendi. Bu gelişme akıllı telefonun teknik özelliklerinin bir kısmını doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2640 × 1216 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Türü: OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

İşletim sistemi: Android 16 + ColorOS 16

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 200 MP + 200 MP + 50 MP + 3.2 MP multispektral sensör

Batarya: 7025 mAh

Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

Parmak izi: Ekran içi sensör

Boyutlar: 150.36 × 71.72 × 8.40 mm

Ağırlık: 200 gram

OPPO Find X9s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

China Telecom listesine göre OPPO Find X9s Pro'da 6,32 inç boyutlarında, 2640 × 1216 piksel çözünürlük sunan bir ekran yer alacak. Bununla birlikte geçmiş sızıntılara göre ürünün ekranı 120Hz yenileme hızını destekleyecek ve OLED teknolojisine sahip olacak.

Telefonun yüksek yenileme hızı sunması kullanıcıların menüler arasında geçiş yaparken ve web sayfalarını kaydırırken oldukça akıcı bir deneyim elde etmelerini sağlayacak diyebiliriz. Ayrıca OLED teknolojisi sayesinde renkleri son derece canlı bir şekilde görebileceksiniz.

OPPO Find X9s Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. 4 nm tabanlı yonga setlerine göre daha yüksek performans sunan ve daha az güç tüketen donanımın oyun performansı da etkileyici.

Yapılan testlerde donanımın PUBG: Mobile gibi mobil oyunlarda 90-120 FPS arasında bir performans verdiğini görebiliyoruz. Kısacası amiral gemisi düzeyinde bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte halihazıda OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi üst segment modellerde de kullanıldığını belirtelim.

OPPO Find X9s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 200 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 3.2 megapiksel multispektral sensörden oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Burada multispektral sensörün renk doğruluğunu artırmak için kullanılacağını söyleyebiliriz. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak.

OPPO Find X9s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazın bataryası 7,025 mAh kapasitesinde olacak. Aynı zamanda 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Hatırlayacak olursak, Find X8s Plus modelinde aynı şarj hızlarına sahip 6,000 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Yani yeni model batarya tarafında kayda değer bir artışla gelecek.

OPPO Find X9s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s Pro modelinin fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Fakat, geçen yıl satışa çıkan Find X9 Pro’nun ülkemizde 84.499 TL’den satışa sunulduğunu söylemek mümkün. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 90 ila 100 bin TL arasında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Bununla birlikte, cihazın Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Daha önce OPPO'nun bazı amiral gemisi modellerini kullanma şansım oldu. Bu deneyimimden fazlasıyla memnun kalmıştım. Benzer şekilde Find X9s Pro'nun da üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.