16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Yolda! Çift 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9s Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla bilrikte Find X9s Pro'nun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonun renk seçenekleri de açıklığa kavuştu. Cihaz dört farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

OPPO Find X9s Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Find X9s Pro'nun tasarımı, Find X9 Pro'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Cihaz ayrıca camgöbeği, turuncu, titanyum ve açık mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 7.025 mAh

7.025 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9s Pro'da Dimensity 9500 bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla birden fazla avantaj sunuyor. Bunlar arasında daha az ısınma, daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans yer alıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi, CarX Street ve Genshin Impact'ı 60 FPS'te, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabilyor. Bu işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 ve dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. OPPO Find X8s modelinde ise Dimensity 9400+ yer alıyor. Bu işelmci de mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekranda siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Find X9 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünnde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9s Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Yüksek çözünürlüklü periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerde geniş alanları yüksek çözünürlükte tek kareye sığdırabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapamk gerekirse Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Dolayısıyla yeni telefonun önceki modelden en büyük farkı çift 200 megapiksel kamerası olacak.

OPPO Find X9s Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi, 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Find X9 Pro'da ise 7.500 mAh batarya kapasitesi 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s Pro, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO Find X9 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9s Pro'nun Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 90 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Find X9s Pro'nun tasarımını çok beğendim. Bence renk seçenekleri de oldukça güzel görünüyor. Bu arada telefon yalnızca tasarımıyla değil özellikleriyle de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunların yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecek.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunların yanı sıra üçlü arka kamera sisteminin çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak bu telefonun birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim.