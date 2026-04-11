OPPO'nun Devasa Bataryalı Tableti Ortaya Çıktı! 16 GB RAM'i Var

OPPO’nun yakında tanıtacağı amiral gemisi tableti Pad 5 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte cihazın bazı teknik özellikleri netlik kazanmaya başladı. İddialara göre model, yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekecek. İşte OPPO Pad 5 Pro’nun beklenen özellikleri...

OPPO Pad 5 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 13,2 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 3.4K

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.1)

Batarya: 12.200 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Ana Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Ses: 8 hoparlörlü ses sistemi

Renk Seçenekleri: Monet moru, şafak altını, mocha kahverengi

Kalınlık: 5,94 mm

Ağırlık: 672 gram

Mobil dünyanın güvenilir bir sızıntı kaynağına göre OPPO Pad 5 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde LCD ekranla gelecek. Bu panel 3.4K çözünürlük sunacak. Bu çözünürlük sayesinde ekran oldukça kaliteli bir deneyim sunacak.

Tabletin kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Akıllı telefon dünyasında Xiaomi 17 Pro Max, vivo X300 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra gibi modellere de güç veren bu yonga seti oldukça iddialı. İki adet 4.6 GHz hızında çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Bu mimari sayesinde OPPO Pad 5 Pro’da en iyi grafikli mobil oyunların akıcı şekilde oynanabilmesi bekleniyor.

Öte yandan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri eşlik edecek. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB opsiyonları sunulacak. Bu sayede OPPO Pad 5 Pro, birden fazla konfigürasyon seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tablet, enerjisini 12.200 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryadan alacak. Bu da uzun kullanım süresi sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği sayesinde cihazın kısa sürede şarj edilebilmesi mümkün olacak.

Kamera tarafında ise ön tarafta 8 MP, arka tarafta 13 MP çözünürlüğünde kameralar yer alacak. Bu kameralar günlük kullanım için yeterli olsa da amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi üst düzey fotoğraf ve video performansı sunması beklenmiyor. Zaten çoğu tablette yüksek çözünürlüklü kamera yok. Görünüşe göre OPPO Pad 5 Pro da böyle olacak.

Öte yandan 8 hoparlörlü ses sistemi sayesinde dizi ve film izlerken etkileyici bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca cihaz 5,94 mm kalınlığında ve 672 gram ağırlığında olacak. Böylelikle hem ince hem de taşınabilirliği ile öne çıkacak.

OPPO Pad 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre OPPO Pad 5 Pro, nisan ayında markanın ana vatanı Çin'de yapılacak lansman ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Buna göre önümüzde çok bir zaman olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok beklemeyeceğiz.

OPPO Pad 5 Pro Türkiye’ye Gelecek mi?

Çinli üretici, önceki tablet modellerini ne yazık ki Türkiye’de satışa sunmadı. Örneğin OPPO Pad 4 Pro modeli ülkemizde resmi olarak satışa çıkmadı. Bu nedenle OPPO Pad 5 Pro’nun da Türkiye pazarına gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor.

OPPO Pad 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 5 Pro'nun yaklaşık 600 dolar fiyatla piyasaya sürüleceği öngörülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 1.299 dolar (ülkemizde 64 bin 999 TL), M5 iPad Pro 999 dolar (ülkemizde 64 bin 999 TL) ve Xiaomi Pad 8 Pro ise 435 dolar (ülkemizde 34 bin 999 TL) başlangıç fiyatına sahip.

OPPO Pad 5 Pro'nun her ne kadar ülkemizde satılma ihtimali düşük olsa da olası bir satış durumunda yaklaşık 50 bin TL seviyesinde fiyatlandırılabilir. Bu kadar yüksek fiyatın sebebi ise Türkiye’de uygulanan vergi oranı ve döviz kurunun etkisi. Tabii üst segment rakiplerinin de ucuz olmadığını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Pad 5 Pro'nun sunduğu özelliklerle en iyi tablet modelleri arasına gireceğini düşünüyorum. Özellikle 13,2 inç büyük ekranı, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 12.200 mAh yüksek kapasiteli bataryasıyla öne çıkması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.