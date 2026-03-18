OPPO'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisiyle İlgili Can Sıkan Gelişme!

OPPO, merakla beklenen X9s serisini çok yakında piyasaya sürecek. Bugüne kadar ortaya çıkan raporlar akıllı telefonların amiral gemisi segmentinde yer alacağını gösteriyor. Ancak son raporlar, serinin üst düzey özelliklere sahip Find X9s Pro modeliyle ilgili can sıkıcı bir detayı gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

OPPO Find X9s Pro Globalde Satışa Çıkmayabilir

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan OPPO Find X9s Pro'yu Çin'in 3C veritabanında tespit etti. PME110 model numarasıyla sertifika alan telefonun 80W kablolu şarj desteğine sahip olacağı da bu gelişmeyle birlikte doğrulandı. Ancak buradaki asıl bu değil.

Sızıntılar, modelin Çin'e özel kalacağı ve globalde satışa çıkmayacağını iddia ediyor. Cihazın kısa bir süre önce 3C sertifikası alması da bu durumu büyük oranda doğruluyor. Tabii burada şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Bu durum yalnızca OPPO'ya özel değil. Örneğin, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 17 serisi sadece standart ve Ultra versiyonlarıyla küresel pazarda satışa sunuldu. Bunun aksine 17 Pro Max modeliyse Çin’e özel kaldı. Benzer durumlar Honor ve OnePlus gibi diğer firmalar için de geçerli.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1,5K

1,5K Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Ekran Teknolojisi: LTPS AMOLED

LTPS AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP Samsung HP5 sensör (1/1,56 inç)

200 MP Samsung HP5 sensör (1/1,56 inç) Periskop Telefoto Kamera: 200 MP HP5 sensör (3x zoom)

200 MP HP5 sensör (3x zoom) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Yardımcı Kamera: 3,2 MP Danxia renk düzeltme sensörü

3,2 MP Danxia renk düzeltme sensörü Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh üzeri

7.000 mAh üzeri Kablolu Şarj: 80W

80W Kablosuz Şarj: Var

Var Su ve Toz Dayanıklılığı: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 Parmak İzi Tarayıcı: 3D ultrasonik

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X9s Pro'da 6.32 inç boyutlarında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan LTPS AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek demek mümkün.

Maalesef önceki Find X8s serisinde bir Pro versiyonu olmadığı için şu anda karşılaştırma yapmak pek de mümkün değil. Ancak yine de serinin Plus sürümünde 6.59 inç boyutlarında, 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan AMOLED bir ekran kullanıldı.

OPPO Find X9s Pro Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 9500 olacak. 3 nm mimariyle üretilen yonga, bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu işlemcinin halihazırda geçtiğimiz yıl satışa çıkan Find X9 Pro modelinde de kullanıldığını söyleyebiliriz. Kısacası amiral gemisi düzeyinde bir donanıma sahip ve mobil oyunlarda kullanıcıları memnun edecek bir performans sunuyor diyebiliriz. Örneğin, PUBG: Mobile oyununda 90–120 FPS aralığında bir performans gösterebiliyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefon kamera tarafında oldukça iddialı olacak. Sızıntılara göre model, 200 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3,2 megapiksel Danxia renk düzeltme sensörüne sahip olacak. Ön cephede ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO şu an için Find X9s serisiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçmiş söylentiler serinin nisan ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor. Henüz kesin olmasa da telefonların globale gelip gelmeyeceğiyle ilgili bilgiler tanıtım etkinliğinde paylaşılabilir.

Modelin fiyatının 915 dolardan (vergilerle birlikte yaklaşık 82 bin 500 TL) başlaması bekleniyor. Bilindiği üzere OPPO Find X9 serisinin standart modeli 1.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu da standart modelin altında bir fiyata amiral gemisi seviyesinde bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9s Pro güçlü teknik özelliklere sahip olsa da globale gelmeme ihtimali gerçekten can sıkan bir gelişme. Öte yandan iddia edilen fiyat etiketi de bana biraz fazla geldi. Bu fiyat aralıklarında çok daha kaliteli modellerin bulunduğunu düşünüyorum. Tabii yine de bu bir tercih meselesi ve başkalarına göre bu cihaz ideal olabilir.