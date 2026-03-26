OPPO'nun 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Performans Testinde!

OPPO'nun amiral gemisi K15 Pro serisi için geri sayım başladı. Kısa bir süre önce serinin tanıtım tarihi açıklanırken, son raporlar K15 Pro'nun performans testi sonuçlarını ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO K15 Pro Geekbench Skoru Belli Oldu

OPPO K15 Pro, PMH110 model numarasıyla Geekbench veritabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 852 ve çok çekirdekli testlerden ise 4.217 puan almayı başardı. Böylece cihazın temel özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Geekbench testlerine giren prototipte MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi kullanılıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 3.4 GHz ARM Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz ARM Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz ARM Cortex-A725 çekirdeklerine ek olarak Mali-G720 MC8 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Tüm bunlara ek olarak cihazın 12 GB RAM'e sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracak.

OPPO K15 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7.500 mAh

OPPO K15 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO K15 Pro, 6,59 inç boyutunda, 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelecek. Karşılaştırma yaparsak, bu ay piyasaya çıkan OPPO K14'te 6,75 inç büyüklüğünde, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızının destekleyen bir panel kullanılmıştı. Yani yeni modelde ekran boyutları bir miktar azalırken, yenileme hızları ise artacak.

OPPO K15 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörlerden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Selfie kamerası 16 MP çözünürlüğe sahip olacak. K14'te ise 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel yardımcı sensör olmak üzere iki kamera bulunuyordu.

OPPO K15 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Modelde 7.500 mAh kapasiteli bir batarya mevcut olacak. Şarj hızları ise şu an için belli değil. Fakat K14'te 45W şarj desteği bulunuyordu. Bu nedenle yeni modelde 45W veya daha üzeri bir şarj desteğinin olması kuvvetle muhtemel.

OPPO K15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan K15 Pro serisinin 1 Nisan'da tanıtılacağını duyurdu. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, tasarımları ve fiyat etiketleri açıklanacak.

Bilindiği üzere OPPO K14 modeli 195 dolarlık (vergisiz 8.646 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. OPPO K15 Pro'nun daha gelişmiş teknik özelliklerle geleceğini dikkate aldığımızda 200 ila 250 dolar arasında fiyatlandırılabileceğini belirtelim. Bu da vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 22.650 TL'ye denk geliyor diyebiliriz.

OPPO K15 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef K serisi ürünlere burada yer vermiyor. An itibariyle şirketin web sitesine baktığımızda OPPO Find X9 Pro, Reno 15 5G ve Reno 15 Pro 5G gibi modellerin satıldığını görüyoruz. Bu nedenle K15 Pro'nun satılma ihtimali oldukça düşük. Yine de şirketten gelecek açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Notu

OPPO K15 Pro, özellikleriyle gerçek bir amiral gemisi katili diyebilirim. Eğer akıllı telefonlara büyük bir bütçe ayıramıyorsam ama üst düzey bir kullanıcı deneyimi istiyorsam, K15 Pro kesinlikle tercih edebileceğim bir seçenek. Tabii işin can alıcı noktası cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı.