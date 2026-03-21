OPPO'dan 16 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

OPPO'nun oyun telefonları arasına dahil olması planlanan yeni telefonu K15 Turbo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir süre önce özellikleri sızdırılan cihazın şimdi de görüntüleri ve birkaç önemli özelliği ortaya çıktı. Bununla birlikte tasarım ve genel olarak oyun telefonu hakkında merak edilen detaylar açıklığa kavuştu.

OPPO K15 Turbo'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO K15 Turbo, önceki modellerden farklı olarak daha oval köşelere sahip bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yan kısımlarda hava girişleri için özel alanlar bulunacak. Ayrıca alt kısımda bir dokunmatik düğme olacak. Bu düğmenin de oyunlar için bir kısayol atamak amacıyla kullanılabilen bir düğme olması bekleniyor.

OPPO K15 Turbo'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh ile 8.000 mAh arası

7.500 mAh ile 8.000 mAh arası RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM

16 GB'a kadar LPDDR5X RAM Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama

512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera

OPPO K15 Turbo'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K15 Turbo'nun ekranı 6,59 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, 1.5K çözünürlük sunacak. Hatırlatmak gerekirse OPPO K13 Turbo'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, AMOLED, 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bunu göz önünde bulundurarak yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebileceğimizi söyleyebiliriz.

OPPO K15 Turbo'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisinden güç alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor. Söz konusu işlemci sayesinde League of Legends: Wild Rift, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile da dahil olmak üzere pek çok oyunda yüksek performans elde etmek mümkün.

K13 Turbo için MediaTek'in 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide ise bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz çekirdek bulunuyor.

OPPO K15 Turbo'da Kaç mAh Batarya Olacak?

Cihaz, 7.500 mAh ile 8.000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde oldukça uzun bir pil ömrü elde etmenize yardımcı olacak. Bu sayede telefonu sık sık şarj etmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Hızlı şarj ise şimdilik bir soru olarak kalıyor.

OPPO K15 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo'nun Nisan 2026'nın içinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazanacak. Böylece kullanıcıların kafasında OPPO'nun yeni oyun telefonuna dair herhangi bir soru işareti kalmayacak. Bu arada K13 Turbo, 2025 yılının Temmuz ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Turbo Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun K serisi şimdiye kadar Türkiye'de satılmadı. Bu nedenle yeni akıllı telefonun da lansmandan sonra Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadığını belirtmekte fayda var. Yani markanın planlarında değişikliğe gitme ihtimali de bulunuyor.

Editörün Yorumu

OPPO K15 Turbo'nun iddialı özellikleri sayesinde iddialı bir oyun telefonu olacağını düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemcisi sayesinde popüler oyunlarda etkili bir performans elde edilebilecek. Ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde sık sık şarj etme gibi bir gereksinimiz bulunmayacak. Bu avnatajların oyun oynamayı seven herkesin telefona odaklanmasını sağlaması muhtemel.