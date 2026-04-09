OPPO'nun 144Hz Ekranlı Amiral Gemisi Tableti Performans Testinde!

OPPO'nun kompakt tableti Pad Mini kısa bir süre önce performans testlerine girdi. Bu sayede cihazın hangi işlemciden güç alacağı ve nasıl bir performans sunacağı gibi kritik detaylar netleşti. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Pad Mini Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OPPO Pad Mini, OPD2515 model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Tablet, yapılan tek çekirdekli testlerden 2.762 ve çok çekirdekli testlerden ise 9.037 puan almayı başardı. Bu sayede bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Geekbench testlerine giren prototipte Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak 3 nm mimariye sahip işlemciler 4 nm tabanlı bir önceki nesile kıyasla daha az güç tüketiyor ve daha yüksek performans sunuyor. Günümüzde 2 nm ile üretilen Exynos 2600 gibi işlemciler bulunsa da 3 nm teknolojisi halen amiral gemisi seviyesinde bir performans vaat ediyor.

İşlemcide iki adet 3.8 GHz hızlarında çalışan Qualcomm Oryon ve altı adet 3.32 GHz hızlarında çalışan Qualcomm Oryon çekirdeklerine ek olarak Adreno 829 grafik birimi mevcut. Burada çekirdek hızlarının işlemcinin performansında belirleyici bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan grafik odaklı senaryolarda etkili olan grafik birimi olarak Adreno 829 kullanılıyor.

OPPO Pad Mini Özellikleri Neler OIacak?

Ekran boyutu: 8.8 inç

Ekran paneli: OLED

Ekran oranı: 3:2

Yenileme hızı: 144Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Bellek: 12 GB RAM

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP

İşletim sistemi: Android 16

Batarya kapasitesi: 8.000 mAh

Hızlı şarj: 67W

Kalınlık: 5.39 mm

Ağırlık: 279 gram

OPPO Pad Mini Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Pad Mini modelinde 8.8 inç boyutlarında, 3:2 en boy oranına sahip, 144Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir panelle geliyor. Kullanıcılar tabletin sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve daha birçok senaryoda akıcı bir deneyim elde edebiliyor.

OPPO Pad Mini Bataryası Nasıl Olacak?

Tablet modelinde 67W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Bu cihazın boyutlarına göre gayet yeterli bir kapasite diyebiliriz. Örneğin, geçen yıl satışa sunulan Galaxy Tab A9 modelinde 5.100 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Bu model de 8.7 inçlik kompakt bir yapıda. Yani kullanıcıların gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı aramalarına gerek olmayacak.

OPPO Pad Mini Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 13 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası kullanılacak. Yani ürün diğer tablet modelleri gibi kamera performansına aşırı önem vermeyecek diyebiliriz. Galaxy Tab A9'da da 8 megapiksellik bir ana ve 2 megapiksellik bir ön kamera tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere markanın geçen yıl piyasaya sürdüğü OPPO Pad SE modeli 899 yuan (5.875 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Pad Mini’nin daha küçük ekran boyutuna sahip olması dışında daha güçlü teknik özelliklerle geleceğini düşündüğümüzde yaklaşık 1.299 yuan (8.500 TL) seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip olması sürpriz olmayacaktır.

OPPO Pad Mini modelinin 21 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte tablet modelinin teknik özelliklerini, tasarımı ve fiyat etiketini öğreneceğiz.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve birçok akıllı telefonunu satışa sunuyor. Fakat markanın tabletlerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan Pad Mini modelinin Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Pad Mini, kompakt tabletler segmentinde önemli bir alternatif olacak diyebilirim. Zira ben devasa ekranlı tabletleri çok fazla sevmiyorum. Hem küçük ekranlı olması hem de güçlü teknik özelliklerle gelecek olması gibi detaylar nedeniyle tabletle ilgili beklentilerimin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebilirim.