Çok Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor! 16 GB RAM ve OLED Ekranı Var

OPPO'nun yeni tableti Pad Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden tabletin görüntüsü paylaşıldı. Böylece Pad Mini'nin hem ön hem de arka tasarımı belli oldu. Çok ince çerçeveleriyle dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, şık görünüme sahip olacak.

OPPO Pad Mini'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Pad Mini'nin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Görsele baktığımızda ilk dikkatimizi çeken nokta ise tabletin ne kadar küçük boyuta sahip olduğu oluyor. Öyle ki cihaz sadece 8,8 inç ekran boyutuna sahip. Bir kıyaslama yapmak gerekirse katlanabilir telefon OPPO Find N6, 8,12 inç büyüklüğünde. Yani neredeyse bir katlanabilir telefon büyüklüğünde bir model bizi bekliyor.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya: 8.000 mAh

: 67W Ön kamera: 8 MP

: 13 MP Ağırlık: 279 gram

5,39 mm İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni tabletinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm işlemci, 4 nm işlemcilere kıyasla daha düşük güç tükettiğinden dolayı pil ömrüne olumlu bir katkısı oluyor. Bunun yanı sıra daha az ısınma ve daha yüksek hız avantajları da bulunuyor.

Söz konusu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Bu işlemci daha önce OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pad Mini, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekranda film izlerken karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Ayrıca bu ekran çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileem hızı ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Pad 5'te 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni tablette 1100 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, tabletin yalnızca aydınlık odalarda değil aynı zamanda dışarıda da rahatça kullanılabilmesini sağlayacak.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Arka yüzeyde günlük fotoğraf çekimleri, video kaydı ve belge tarama gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme, çevrim içi toplantı, canlı yayın ve selfie gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Bu kameralar, günlük ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir kalite sunacaktır.

OPPO Pad Mini'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Tablette 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Kullanıcılar bu sayede cihazı sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Pad Mini ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. OPPO'nun diğer tablet modeli Pad 5'te 10.420 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Mini'nin 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

ürkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Pad Mini'n in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad SE için 899 yuan (5.861 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad Mini'nin Pad SE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 1300 yuan (8.475 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı tabletin farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Pad Mini'nin büyük ekrana sahip tablet kullanmayı tercih etmeyen kişiler için harika bir seçenek olacağını düşünüyorum. Bu boyut, taşınabilirlik konusunda önemli bir avantaj sağlayacak. Kullanıcılar cihazı gün içinde kolayca taşıyabilecek. Bu arada mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak cihazın işlemcisi de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacak.