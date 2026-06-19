120Hz AMOLED Ekranlı Reno 16c Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO, Reno 16c isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Reno 16c'nin özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 16c'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50MP

50MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

OPPO Reno 16c'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16c, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin sosyal medyada aşağı kaydırırken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için ideal bir değerdir.

AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. AMOLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15c'de 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Reno 15c'nin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabilecek.

OPPO Reno 16c'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS'te çalıştırıoyor. biricni şahıs kamera açısıyla oynanan online oyun Call of Duty Mobile ortalama 89 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile ise ortalama 40 FPS'te oynanabiliyor.

Dimensity 7300 işlemcsinin vivo V50e, vivo Y300t, TECNO Camon 40 Pro, vivo Y500 ve CMF Phone 1 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada Reno 15c'de Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Orta segmentte yer alan işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor

OPPO Reno 16c'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabildiğini belirtelim. Yeni model, 3.5x optik yakınlaştırma yapabilecek.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Böylece özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj elde ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15c'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Önceki model ayrıca 4K ve 1080p video kaydedebiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda 16c de 4K ve 1080p video kaydı desteği ile birlikte gelebilir.

OPPO Reno 16c'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Reno 16c, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu sayede şarj işlemiyle sık sık uğraşmaya gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Reno 15c'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Reno 16c Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16c'nin 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15c, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16c Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OPPO A6 Pro, A6T, Reno 15 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16c'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Reno 16c'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OPPO Reno 16c'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15c için 34.999 rupi (17.216 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16c, serinin bir önceki modelinden daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 37 bin rupi (18.200 TL) civarında olabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Reno 16c'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü suancağını söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekran, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Sonuç olarak bu modelin orta segment telefonlar arasında iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum.