Küçük Ama Güçlü! OPPO'nun Yeni Akıllı Saati Ortaya Çıktı

OPPO’nun büyük ekranlı saatleri tercih etmeyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği yeni modeli Watch X3 Mini için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde cihazla ilgili ilk detaylar ortaya çıkarken, kısa süre önce tanıtım tarihi ve tasarımına dair yeni bilgiler de geldi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

OPPO Watch X3 Mini Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Evan Blass, yaklaşan OPPO Watch X3 Mini modelinin tasarımını paylaştı. Buna göre saat, 47 mm'lik Watch X3'ün aksine daha kompakt boyutlarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu doğrultuda ürünün 43 mm kasa boyutuna sahip olması bekleniyor.

Ürünün tasarımına baktığımızda oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnce çerçeveleriyle dikkat çeken modelin beyaz bir kordonla gelmesi bekleniyor. Tabii, burada daha farklı renk seçeneklerinin olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

OPPO Watch X3 Mini Özellikleri Neler Olacak?

Şu an için akıllı saatle ilgili spesifik detaylar mevcut değil. Fakat burada mevcut Watch X3'e bakarak bir tahminde bulunabiliriz. Bilindiği gibi geçen yıl satışa çıkan Watch X2 ve Watch X2 Mini modelleri ekran ve batarya özellikleri dışında fazlasıyla benziyordu.

Kısa süre önce tanıtılan OPPO Watch X3’te 1,5 inçlik bir ekran ve 646 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmıştı. Bu doğrultuda, Watch X3 Mini modelinde daha küçük bir ekranın ve pilin yer alacağını söyleyebiliriz.

Watch X3, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Buna ek olarak 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla geliyor. Kutudan çıkar çıkmaz ColorOS 16 arayüzünü çalıştran modelde Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC ve çift frekanslı GPS gibi özellikler bulunuyor.

Cihazda ECG, SpO2, kalp atış hızı ve cilt sıcaklığı sensörleri karşımıza çıkıyor. Dahası, 100’den fazla spor modunu destekliyor diyebiliriz. Kısacası birkaç detay dışında Watch X3 Mini'nin standart modelle aynı olması kuvvetle muhtemel.

OPPO Watch X3 Mini Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan Watch X3 Mini saatinin 1 Nisan'da tanıtılacağını doğruladı. Aynı etkinlikte şirketin Enco Clip 2 kulaklığının yanı sıra K15 Pro and K15 Pro+ akıllı telefonları da vitrine çıkacak.

Akıllı saatin fiyatıyla ilgili şu ana kadar resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, burada geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Watch X2’nin 346 dolardan (vergisiz 15.351 TL), Watch X2 Mini’nin ise 225 dolardan (vergisiz 9.985 TL) satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Yani iki model arasında yaklaşık 121 dolarlık bir fark bulunuyor.

OPPO Watch X3'ün 380 dolardan (vergisiz 16.860 TL) satıldığını düşündüğümüzde X3 Mini versiyonunun 260 dolarlık (vergisiz 11.535 TL) bir fiyata sahip olması ihtimaller dahilinde. Tabii burada en doğru bilgi için ürünün fiyat ve teknik özellik gibi detaylarının açıklanacağı tanıtım etkinliğini beklemek daha mantıklı olacaktır.

OPPO Watch X3 Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, ülkemizde aktif bir şekilde faaliyet gösteren markalardan biri. Ancak şirket, Türkiye'de daha çok akıllı telefonlarını ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Halihazırda markanın web sitesinde OPPO Watch X ve Watch Free gibi ürünler listelese de, şu an için bunları satın almak mümkün değil. Bu nedenle, Watch X3 Mini’nin Türkiye’ye gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Daha önce bir süre OPPO Watch X kullanma fırsatım oldu. Saat, şarj süresi ve sağlık takibi özellikleriyle beğenimi kazanmıştı. Bu nedenle Watch X3 Mini modelinin de kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacağını söyleyebilirim. Ancak fiyat konusu burada oldukça belirleyici. Zira bu fiyat seviyesinde Apple Watch SE 3 gibi alternatifler de mevcut.