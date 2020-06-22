ÖSYM Başkanı'ndan YKS Koronavirüs Önlemleri Açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS koronavirüs önlemleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. YKS adayları için hangi önlemler alındı? Koronavirüs testi pozitif olan adaylar sınava girecek mi? Detaylar haberimizde.

YKS Koronavirüs Önlemleri Nasıl Olacak?

YKS günü alınacak önlemler hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek" dedi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, YKS adaylarının ailelerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında bulundu.

Koronavirüs testi pozitif olan YKS adayları ile ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "YKS'de Covid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Koronavirüs şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileriyle birlikte Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda 2020-YKS için sınav güvenliği hazırlıklarını ve pandemi döneminde sınavların Türkiye genelinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştük. Tüm paydaşlarımıza emekleri ve katkıları için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YKS Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri

YKS, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluluk olmaması için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.