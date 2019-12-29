Oyun Endüstrisi 2020 Yılında Ciddi Oranda Büyüyecek

Dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi olan oyun endüstrisi 2,5 milyar kullanıcıya sahip. Oyun endüstrisi 2020 yılında da hedeflerini büyük tutuyor. İşte oyun tutkunları için ilginç haberimizin detayları.

Bundan sadece 5 yıl kadar önce oyun endüstrisinin içerisinde bulunan kişi sayısı 1,5 milyar civarındaydı. Şimdi ise bu sayı 2,5 milyar civarlarına geldi. Böylece sadece 5 yıl içerisinde 1 milyar kişi oyun endüstrisine katılmış oldu. 2019'da, gelmiş geçmiş en popüler oyunlardan biri olan Fortnite'ın kayıtlı kullanıcı sayısı 250 milyon rakamını buldu.

Akıllı telefonlar oyun endüstrisini besliyor

Online oyunların içerisinde yer alan insanlar genellikle akıllı telefonlar aracılığı ile bağlantı sağlıyor. Böylece çok daha ulaşılabilir bir oyun dünyası ortaya çıkıyor. Durum böyle olunca oyun endüstrisinin büyümesini anlamak mümkün.

Oyun sahibi olmak bundan kısa bir süre önce biraz maliyetli bir işti. Şimdi ise maliyetli olmasından öte artık insanlar oyun oynayarak para kazanabiliyor. Roblox, oyun yapımı ve paylaşımı aracılığıyla 100 milyon kullanıcısına gerçek para kazanma fırsatı sunuyor. Üstelik kazandırdığı miktarlar hiç azımsanacak gibi değil.

2020 yılı ile ilgili yapılan tahminler biraz çılgınca geliyor. Oyun endüstrisi 2020 yılında 1 milyar yeni kullanıcının ekleneceğini tahmin ediyor. Bu kişilerin daha çok gelişmekte olan Doğu ve Asya ülkelerinden geleceği söyleniyor. Peki sizce oyun endüstrisinin bu tahmini doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.