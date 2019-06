Oyuncuları En Çok Heyecanlandıran PS4 Oyunu The Last of Us: Part II

Platforma özel oyun konusunda muazzam işler çıkartan Sony, bizleri mevcut neslin başlangıcından bu yana birçok kaliteli yapımla buluşturmuştu. Şu an için yeni nesil konsolların ne zaman geleceği konusunda tam bir tarih verilmiş değil ama Japon teknoloji devi bu nesli The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding ve Final Fantasy VII Remake olmak üzere birbirinden kaliteli yapımlarla kapatacak.

Bu yapımların her biri için ayrı ayrı heyecanlanıyor, merak ettiğimiz detayları en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyor ve satışa sunulacakları günleri de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. O kadar ki, "Hangisini daha çok bekliyorsun(uz)?" diye bir soru sorulsa sanırız cevap vermek hiç kolay olmazdı. Hazır bu dört oyun PlayStation oyuncularının gündemini meşgul etmeye devam ederken, IGN sitesi ise bir anket düzenlemiş. Anketin konusu, bahsi geçen Playstation oyunlarından en çok hangisinin kendilerini heyecanlandırdığı.

Toplamda yirmi binden fazla katılım gerçekleşmiş. Verilen oyların %43.1 kadarını toplayan The Last of Us: Part II, büyük bir farkla birinciliği kapmış. İkinci sıra %28.8 ile Final Fantasy 7 Remake oyununun olurken, üçüncü sırada Ghost of Tsushima ve son sırada da Death Stranding yer almış.

Açıkçası bu sonuçlar pek şaşırtıcı sayılmayabilir. Bildiğiniz gibi The Last of Us: Part II son olarak E3 2018 fuarında ilk oynanış gösterimi ve akabinde paylaşılan oynanış detayları ile karşımıza çıkmıştı. Sonrasında ise Neil Druckmann Twitter hesabı üzerinden bol bol fotoğraf paylaşımı ile heyecanımıza heyecan katmıştı. Final Fantasy 7 Remake ise E3 2019 fuarındaki gösteriminde bilhassa yenilenen dövüş sistemi ile büyük övgü almıştı. Zaten yedinci oyun serideki en sevilen oyunlardan bir tanesidir. Yani bu iki oyunun ilk iki sırada yer almalarına şaşırmamak gerek.

Diğer yandan Ghost of Tsushima oyununun E3 2018 fuarı sonrasında ortalarda olmayışı ve Death Stranding'in ise yapı olarak halen kafaları karıştırmaya devam ediyor oluşu ne yazık ki bu oyunların üçüncü ve dördüncü sırada yer almalarına neden oldu.