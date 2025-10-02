Doom Alternatifi Painkiller'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı [Video]

Anshar Studios tarafından geliştirilen Painkiller'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Önerilen gereksinimlerde oyunun 32 GB RAM'e ihtiyaç duyması şaşırttı. Painkiller kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı. Peki, hızlı tempoya sahip, aksiyon dolu oyunu sorunsuz oynamak için hangi donanım gerekiyor?

Painkiller Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i5-9400F / AMD Ryzen 5 2600X

Intel i5-9400F / AMD Ryzen 5 2600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc A750

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Painkiller Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Painkiller Kaç GB?

Painkiller'ın yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Painkiller Nasıl Bir Oyun?

Doom benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Painkiller, hızlı oynanışa sahip bir FPS oyunudur. Karşımıza çıkan iblisleri yok ederek ilerlediğimiz oyunda tek oyunculu modun yanı sıra en fazla üç oyuncuya kadar destekleyen çevrim içi eşli mod da yer alacak.

Kaliteli grafiklere ve başarılı bölüm tasarımlarına sahip oyunda Painkiller serisindeki klasik silahların yanı sıra yeni silahlar da bulunacak. Oyun ayrıca kendine özgü avantajlara sahip dört karaktere de sahip olacak.

Painkiller Türkiye Fiyatı

Steam'de Painkiller'ın standart sürümü 28,89 dolar (1.206 TL), deluxe sürümü ise 36,09 dolara (1.501 TL) satılıyor. PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü için 1.749 TL, deluxe sürümü için 2.149 TL fiyat etiketi belirlendi. Xbox mağazasında oyunun stnadart sürümü 1.400 TL, deluxe sürümü ise 1.750 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Painkiller Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Painkiller, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Anshar Studios'un yeni oyununu şu anda Steam ve konsollar üzerinden ön sipariş verebillirsiniz.