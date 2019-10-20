Paradox Interactive, Surviving the Aftermath'in İlk Detaylarını Paylaştı

Surviving Mars sonrasındaki Surviving oyunu olacak Surviving the Aftermath, bu ayın ortalarına doğru duyurulmuştu. Paradox Interactive tarafından yayınlanacak olan oyun, 2020 yılı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Daha önceden de belirtildiği üzere, ilk detaylar PDXCON 2019 sırasında paylaşıldı.

Kıyamet sonrası bir dünyada geçecek olan oyunda, afetzedeler kolonisi inşa edecek ve sonrasında da yönetimi devralacağız. Kaynak toplama ve tarımdan araştırma ve güvenliğe kadar her şeyi kontrol edebilmek için elliden fazla farklı yapı oluşturabileceğiz.

Oyunun geçeceği dünya altı farklı bölgeden oluşuyor ve her bir bölge işlenebilir kaynaklar ile olduğu kadar düşmanlar ve dahası ile dolu olacak. Bunun yanı sıra yine her bir bölgenin farklı hava koşulları ve bununla bağlantılı olarak koloninizi doğrudan etkileyebilecek doğal felaketler gündeme gelecek.

Paradox Interactive, Surviving the Aftermath oyununda koloninize dahil edebileceğiniz kırk altıdan fazla Specialist'in olacağının bilgisini verdi. Her bir Specialist'in koloninizin kaynaklarını ve üretimini yönetebilecek kendisine özgü yetenekleri olacak. Duruma göre bilimsel görevlere, işe yarar eşyaları toplamaları ve haydutlar ile ilgilenebilmeleri için gönderebileceksiniz.

Son olarak, senaryo boyunca ahlaki seçimler de yapmanız gerekecek. Oyunda her şeyi kontrol etmeniz mümkün olmayacak olsa da belirli durumlar ve gelişen olaylar karşısında yapacaklarınız yeni medeniyetinizin şekillenmesine doğrudan etki edecek.

Iceflake Studios tarafından geliştirilmekte olan Surviving the Aftermath, şu anda Epic Games Store ve Xbox Game Preview üzerinden erken erişime açıldı. Tam sürüm ise PlayStation 4, PC ve Xbox One üzerinden önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulacak.