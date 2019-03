Path of Exile, Artık PlayStation 4 Platformunda da Oynanabilir

İlk olarak PC platformunda yayınlanmış olan aksiyon-rol yapma oyunu Path of Exile, Xbox One sonrasında en nihayetinde PlayStation 4 platformuna da taşındı. Eğer türün hayranıysanız, artık PlayStation 4 platformunda güzel bir alternatifiniz var demektir.

Grinding Gear Games tarafından geliştirilmiş olan Path of Exile, 2013 yılında ve ilk olarak PC platformu için satışa sunulmuştu. Yapı itibarıyla Diablo serisine benzerlik gösteren Path of Exile da izometrik kamera açısından oynanıyor. Düzenli olarak yayınlanan güncellemeler ve ücretsiz genişletme paketleri ile güncel tutulan oyun için bu zamana kadar Sacrifice of the Vaal, Forsaken Masters, The Awakening, Ascendancy, Atlas of Worlds, Fall of Oriath, War for the Atlas, Betrayal ve Synthesis adlarında dokuz genişleme paketi yayınlanmıştı. Ayrıca oyun içi ödeme sistemi de bulunuyor. Ne var ki alacaklarınız kozmetik ürünler ve envanter alanınızı genişletmek ile sınırlı tutuluyor.

Duelist, Marauder, Ranger, Shadow, Templar ve Witch sınıflarından bir tanesini seçerek başladığınız Path of Exile oyununda, Scion adıyla bir sınıf daha bulunuyor. Başlangıçta seçilebilir olmayan bu sınıf, adını aldığı karakteri üçüncü bölümün sonlarına doğru özgür bıraktığınız takdirde açılabiliyor. Her bir sınıfın da ilişkili oldukları Strength, Dexterity ve Intelligence olmak üzere üç temel nitelik bulunuyor ama bu temel niteliklerden tercihen bir veya ikisini seçebiliyorsunuz.

Oynanış olarak ise yapay zeka karakterlerden aldığınız görevleri yerine getirerek deneyim puanı ve ekipmanlar elde ettiğiniz Path of Exile, 2017 yılında da Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu. Bugün itibarıyla PlayStation 4 kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Aralık ayı içerisinde yayınlanmış olan Betrayal ile toplam oynanış süresinde %26 oranındaki bir artışın yaşanmasının yanı sıra 188,970 kadar oyuncunun eş zamanlı olarak oyunda bulunması ile de yeni bir rekor kırılmıştı. Bakalım PlayStation 4 platformuna çıkışı sonrasında nasıl bir etki yaşanacak?