PlayStation 5 Beklenildiği Kadar Pahalı Olmayabilir

Yeni nesil Sony konsolu PlayStation 5, şu anda üzerinde en çok konuşulan cihazlardan bir tanesi. Uzun zamandır hakkında birçok söylenti çıkan konsolun sistem özelliklerinin bir kısmı, bu ay içerisinde açıklanmıştı. Mark Cerny tarafından açıklanan bu sistem özellikleri, haliyle yeni söylentilere ve iddialara kapılar açtı.

En nihayetinde PlayStation 5 ile ilgili bir takım bilgilere sahip olduk ama cevabını halen merak ettiğimiz önemli bilgiler var. Konsolun ne zaman gösterileceği ve fiyat etiketi gibi. Mark Cerny bu yıl içerisinde konsol ile ilgili daha başka detay açıklamayacaklarını dile getirdiği için bu soruların cevaplarını alabilmek için en aşağı bir sene beklememiz gerekebilir. Bu süre zarfında da elbetteki söylentilerin ve iddiaların ardı arkasının kesilmeyeceğinden şüphemiz yok. Hatta Cerny tarafından yapılan açıklama sonrasında ilk iddia da çoktan geldi.

Bahsi geçen iddianın arkasındaki isim, Pelham Smithers Associates araştırma şirketinin başındaki isim olan Pelham Smithers. Şirket, Japonya üretim endüstrisiyle yakından ilgili. Oyunlar da ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturduğu için şirket haliyle bu sektörle de yakından ilgileniyor. Wired sitesi tarafından ayrı bir raporda bahsedilene göre analist Pelham Smithers, AMD Ryzen işlemcisinin konsol başına $180 - 220 arasında bir maliyeti olacağına inanıyor. Konsoldaki diğer bileşenler de işin içine girdiğinde, Smithers PlayStation 5 konsolunun $400 fiyat etiketi ile satışa sunulacağını iddiasında bulundu.

Ancak bunun üzerindeki bir fiyat etiketine de kapı kapatılmış değil. Mark Cerny, PlayStation 5 konsolunun sistem özellikleri açıkladıktan sonra yaptığı bir diğer açıklama ile konsolun fiyatının özelliklerine göre gayet uygun olacağını belirtmişti. Bu söyleme bağlı olarak Smithers her ne kadar iddiasının arkasında duruyor olsa da konsolun olası bir durumda $500 fiyat etiketiyle satışa sunulmasının bir sürpriz olmayacağını sözlerine ekledi.

Bakalım konsolun ülkemizdeki fiyatı ne seviyede olacak? Sizin tahmininiz nedir? PlayStation 5 konsolunun fiyat etiketi sizce ülkemizde ne seviyede olur?