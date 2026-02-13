PlayStation Plus'a 13.841 TL'lik 9 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation Plus aboneliğine sahip olan oyuncular, kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Sony tarafından yapılan açıkmaya göre bu ay kütüphaneye 9 oyun eklenecek.

PlayStation Plus'a Şubat Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?

Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) Neva (PS5, PS4) Season: A Letter to the Future (PS5, PS4) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4) Monster Hunter Stories (PS4) Venba (PS5) Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5) Rugby 25 (PS5, PS4)

Sony'nin popüler abonelik hizmeti olan PlayStation Plus'ın kütüphanesine 17 Şubat 2026 tarihinde dokuz adet oyun eklenecek. Playstation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren listede yer alan oyunları ekstra bir ücret ödemeden oynayabilecek. Bu oyunlar arasında Marvel’s Spider-Man 2 dikkat çekiyor.

Marvel’s Spider-Man 2 Nasıl Bir Oyun?

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man 2'de ister görevleri yapabiliyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Aksiyon ve macera türlerindeki oyun, Peter Parker ve Miles Morales karakterlerine odaklanıyor. Bu iki karakter arasında geçiş yaparak farklı güçleri ve dövüş stillerini deneyimleyebiliyoruz.

Sinemaik sahneler içeren görevlerde genellikle Peter Parker ve Miles Morales'ın düşmanlarla mücadelesine tanık oluyoruz. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyunda sürükleyici bir hikâye bulunuyor. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan yapımda aksiyon dolu sahneler de yer alıyor.

Test Drive Unlimited Solar Crown Nasıl Bir Oyun?

En iyi yarış oyunları arasında yer alan Test Drive Unlimited Solar Crown, kaliteli grafikleri ve gerçekçi bir sürüş sistemiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Popüler oyunda Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Koenigsegg dahil Aston Martin birçok markanın otomobilleri bulunuyor. KT Racing tarafından geliştirilen oyun 2024 yılında satışa sunuldu.

Neva Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon, macera, platform ve bulmaca ögelerini bir araya getiren Neva, Alba isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunda pastel renk tonlarına sahip bir görsellik ve duygusal müzikler bulunuyor. Nomada Studio tarafından geliştirilen yapımda 87 Metacritic puanı mevcut.

Echoes of the End: Enhanced Edition Nasıl Bir Oyun?

Myrkur Games tarafından geliştirilen Echoes of the End: Enhanced Edition, kardeşini kurtarmak ve savaşa engel olmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Ryn'in hikâyesini konu alıyor. Aksiyon ve macera türlerindeki oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor. 2025 yılında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu mod mevcut.