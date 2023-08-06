Güney Hindistan yemeklerini yaptığınız Venba'da, ailenizle Kanada'ya yerleşerek hayatınıza devam etmek zorundasınız.

Berkcan Aktürk - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Venba, bir ailenin hikayesine ortak olup, lezzetli Hindistan yemekleri yaptığımız bir aşçılık oyunudur. Güney Hindistan'ın eşsiz güzel yemekleri ile beraber, bir aşçılık yolculuğuna başlayabilirsiniz. Tam tamına 1980'li yıllarda geçen bu oyunda, ailesiyle birlikte Kanada'ya yerleşmiş olan bir anneyi canlandırıyoruz.

Basit grafiklere sahip Venba'da, aşçılık yeteneklerinizi göstermeli ve yerleşmiş olduğunuz yeni bölgede hayatınızı devam ettirmek zorundasınız. Oyunda bulunan yemek tariflerine göz atarak, müşterilerinize iyi hazırlanmış menüler sunabilirsiniz. Oyunda sadece yemek pişirmekle kalmıyor, gün içindeki yaşantıyı da kontrol edebiliyorsunuz.

Gündelik yaşamınızdaki sorunlarla daha da zorlanacağınız Venba'da, farklı insanlarla sohbet edin ve ailenizi yakından tanıma fırsatı yakalayın. Her sistemde rahatça oynanabilir olan Venba, hem basit arayüzü, hem de göz yormayan grafikleri ile birlikte, bu tarz oyunları seven oyuncular için güzel olmuşa benziyor.

Venba İndir

Güney Hindistan'ın yemeklerini, Kanada gibi büyük bir ülkede pazarlamanız gerekecek. Ailenizle iletişim kurduğunuz bu oyunda, kararlarınızı ve sohbet ederken seçeceğiniz cümleleri iyi seçmek zorundasınız. Siz de basit grafiklere sahip Venba'yı indirerek, aşçılık hünerlerinizi sergileyebilirsiniz.

Venba Sistem Gereksinimleri