PlayStation Vita Üretimi, Yakında Japonya'da da Durdurulacak

Sony cephesinde bir dönemin daha sonu yavaş yavaş geliyormuş gibi görünüyor. Ortaya çıkan bir bilgiye göre, PlayStation Vita'nın Japonya'daki üretimi durdurulacak.

Japon oyuncularla 2011 yılında, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde yaşayan oyuncularla da 2012 yılında buluşan PlayStation Vita, potansiyeli ile çok şey vaat eden bir el konsolu olabilirdi. Ne var ki çıktığı dönemin cep telefonları ve tabletlerin tam da yükseklemeye başladığı dönem olmasına ek olarak gerek Sony gerekse de üçüncü parti geliştiriciler tarafından olması gerektiği gibi desteklenmemesi, cihazın yavaş yavaş gerilerde kalmasına neden olmuştu.

Japon oyun devi her ne kadar her şeye rağmen olumlu bir yaklaşım sergilemiş olsa da 2016 yılıyla birlikte cihazdan umudunu tamamıyla kesmiş oldu. PlayStation 3 sonrasında da yavaş yavaş PlayStation Vita sayfasını kapatmaya hazırlanan Sony, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayı içerisinde cihazın İspanya genelindeki üretimini durdurmuştu. Mayıs ayı içerisinde yapılan bir diğer açıklamayla da 2018 finansal yılının bitiminde, yani 31 Mart 2018 tarihinde PlayStation Vita oyun kartuşlarının üretiminin de durdurulacağı duyurulmuştu.

Şimdi ise sırada Japonya var. Japonya PlayStation sayfası üzerinden açıklama yapan Sony Interactive Entertainment, yakın bir gelecekte PlayStation Vita konsolunun üretiminin ülke genelinde durdurulacağını duyurdu. Bildiğiniz gibi halihazırda dağıtımına devam edilen iki farklı renk PlayStation Vita modeli kalmıştı: Black ve Aqua. Siliconera sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre, el konsolunun bu iki renk çeşidinin bulunduğu sayfaya ufak bir not iliştirilmiş. İliştirilmiş olan bu notla, geriye kalan bu iki renk çeşidine sahip PlayStation Vita modellerinin de dağıtımın yakın bir zamanda sonlandırılacağı belirtilmiş.

Bu her ne kadar üzücü bir haber olsa da pek varlık gösteremeyen bir el konsolu için alınabilecek en doğru karar oldu diyebiliriz. Japon teknoloji devi PlayStation Vita sonrasında yeni bir el konsolu için kolları sıvar mı bilinmez ama eğer bir kez daha şansını denemek isterse de PlayStation Vita güzel bir örnek olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir.