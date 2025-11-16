POCO F8 Serisi Resmen Ortaya Çıktı: Çok Tanıdık Geliyor!

Xiaomi'nin sevilen alt markası Poco, teknoloji tutkunlarını şaşırtacak bir hamleyle F8 serisi için ilk resmi ipuçlarını vermeye başladı. Görünen o ki bu yıl Mart ayında tanıtılan F7 Pro ve F7 Ultra modellerinin halefleri beklenenden çok daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek.

Poco'nun yeni seriye dair paylaştığı ilk tanıtım görseli, yaklaşan F8 Pro ve F8 Ultra modellerinin arka panel tasarımını gözler önüne serdi. Tasarım dilindeki bu ilk bakış, cihazların Redmi K90 serisine olan benzerliğini de ortaya koyuyor. İşte detaylar!

Poco F8 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Sektörel raporlara göre, Poco F8 serisi büyük ihtimalle Çin pazarına özel Redmi K90 ve K90 Pro Max modellerinin yeniden markalaşmış küresel versiyonları olacak. Yayınlanan ilk tanıtım görseli de cihazların Redmi K90 modelleri ile aynı kamera adasına sahip olacağını gösteriyor.

Buna göre yeni telefonlar tasarım tarafında daha Poco F7 serisine kıyasla daha oyun odaklı bir yapıya sahip olacak. Cihazların bir diğer önemli özelliği ise ses mimarisinde olacak. Zira bu modellerin de Bose destekli bir ses mimarisi ile birlikte geleceğini ve özellikle oyunlarda yepyeni bir akustik deneyim sunacağı öne sürülüyor.

Performans tarafında da Redmi K90 serisi kadar iddialı olması beklenen yeni telefonlardan F8 Pro Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alırken abisi F8 Ultra ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini bünyesinde barındıracak. Yeni serinin teknik özellikler tarafında K90 modellerinden tek farkı batarya kapasitesi olacak.

Özellik Poco F8 Pro Poco F8 Ultra Ekran 6.59 inç TCL M10 LTPO OLED, 2K çözünürlük, 120Hz, 3.500 nit 6.9 inç M10 OLED, 2K+ çözünürlük, 120 Hz, 3.500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU Adreno 830 D2 bağımsız grafik çipi Bellek (RAM) 12 GB / 16 GB LPDDR5X 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP Light Hunter 800 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP 2.5x telefoto periskop 50 MP (Light Fusion 950) + 50 MP ultra geniş (OV50M) + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera 20 MP 32 MP Batarya Kapasitesi 6500 mAh 6500 mAh Şarj Hızı 100W kablolu hızlı şarj 100W kablolu, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz şarj Yazılım Android 16, HyperOS 3 Android 16, HyperOS 3 Dayanıklılık IP68 / IP69 suya ve toza dayanıklılık IP68 toz ve suya dayanıklılık

Poco F8 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Poco F8 serisi, Xiaomi'nin aralık ayında düzenleyeceği bir lansman etkinliği ile resmen tanıtılabilir. F8 Pro ve Ultra modellerinin bu lansman etkinliğinin hemen ardından kademeli olarak küresel pazardaki bölgelere açılması bekleniyor.

Serinin bir de standart Poco F8 modelini içermesi bekleniyor. Ancak bu cihazın biraz daha geç bir tarihte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Standart F8'in ise henüz tanıtılmayan Redmi Turbo 5 Pro modelinin küresel pazara uyarlanmış bir versiyonu olacağı söylentiler arasında.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.