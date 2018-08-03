Popüler Uygulama Musical.ly İsim Değiştirdi

Kullanıcıların playback yaparak müzik klibi oluşturabilmelerine imkan tanıyan Musical.ly uygulaması, yoluna TikTok ismiyle devam edecek.

Son dönemin en popüler uygulamalarından birisi olan Musical.ly, özellikle genç nesil tarafından müthiş bir ilgi görüyor.

Musical.ly, kullanıcıların kısa videolar oluşturabilmesi nedeniyle Vine’ın bir alternatifi olarak görülebilir. Nitekim birçok kişi söz konusu uygulamada çektiği 15 saniye ile 1 dakika arasındaki klipler sayesinde sosyal medyada fenomen haline geldi.

Louis Yang ve Alex Zhu tarafından kurulan platform, Kasım 2017’de Çin merkezli Beijing Bytedance Technology firması tarafından 800 milyon dolara satın alınmıştı. Çinli şirket, Musical.ly’i kendi bünyesindeki bir diğer uygulaması TikTok ile birleştirme kararı aldı.

Türk kullanıcılar tarafından çekilen bazı Musical.ly videolarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz:

100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan karaoke uygulaması, Bytedance’ın ABD pazarına girme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. ABD araştırma firması Sensor Tower 'ın bir raporuna göre, 2018'in ilk çeyreğinde TikTok dünyanın en çok indirilen iOS uygulamasıydı. Platformun aylık kullanıcı sayısı ise 500 milyon.

Kullanıcılar, bugünden itibaren Musical.ly uygulamasına veda etmek zorunda kalacak. En azından isim olarak. Bununla birlikte önceden çekmiş oldukları tüm videolara ve diğer her şeye TikTok üzerinden ulaşabilecekler.

Musical.ly'nin ortak kurucusu ve TikTok'un kıdemli başkan yardımcısı Alex Zhu, “İki uygulamayı birleştirerek kullanıcıların her iki deneyimden de faydalanmasını istiyoruz. Asıl amacımız, herkesin yaratıcı olabilecekleri bir topluluk yaratmak” dedi.

TikTok'un Çin'deki popülaritesinin ABD'de başarıya dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.