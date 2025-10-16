Aşırı Gerçekçi Yarış Oyununun Oynanış Videosu Yayınlandı

Yarış türünü seven oyuncular tarafından merakla beklenen Project Motor Racing'e dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Project Motor Racing'in oynanış videosu paylaşıldı. Videoda oyunun oynanış mekaniğine, araba ve harita tasarımlarına yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.

Project Motor Racing'in Oynanış Videosu Paylaşıldı

En iyi yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Project Motor Racing'in oynanış videosu oyuncularla buluştu. YouTube üzerinden yayınlanan 3 dakika 11 saniye uzunluğundaki video, oyunun neler sunacağını gözler önüne seriyor. Yeni nesil fizik motoruna sahip olan yapım, çok gerçekçi bir sürüş deneyimi sunacak.

Project Motor Racing'de yarış deneyimini etkileyebilecek dinamik hava koşulları yer alacak. Bu, oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak. Çok detaylı şekilde tasarlanmış pistlere sahip oyunda ayrıca gece ve gündüz döngüsü bulunacak. 70'ten fazla arabanın yer alacağı yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine de sahip olacak.

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayacak oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi yarış modları da yer alacak. Bu modlar sayesinde diğer oyuncularla mücadele edebileceğiz. Straight4 Studios tarafından geliştirilen oyun, grafik ve oynanışın yanı sıra ses konusunda da gerçekçi bir deneyim sunacak.

Project Motor Racing'in Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 59.99 dolar (2.510 TL), Epic Games 'te 839 TL

'de 59.99 dolar (2.510 TL), 'te 839 TL Xbox Fiyatı: 3.100 TL

3.100 TL PlayStation Fiyatı: 2.999 TL

Project Motor Racing Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Project Motor Racing, 25 Kasım 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Yayıncılığını GIANTS Software'in üstlendiği yarış oyununun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.