PlayStation Plus'a 9.487 TL'lik 7 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, kütüphaneye eklenecek yeni oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile beraber merak edilen soru cevaplandı. Duyuruya göre önümüzdeki hafta 7 adet oyun kütüphaneye eklenecek. Bunlar arasında Silent Hill 2 ve Until Dawn gibi çok popüler yapımlar da bulunuyor.

21 Ekim 2025'te PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar

Konami tarafından geliştirilen ve etkileyici bir atmosfere sahip olan Silent Hill 2, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Sunderland, üç yıl önce hayatını kaybeden eşi Mary'den bir mektup alıyor. Bu mektupta Mary'nin Silent Hill kasabasında olduğu bilgisi yer alıyor. Sunderland, bunun üzerine Silent Hill kasabasına gidiyor.

Hayatta kalma ve korku türlerine sahip olan Until Dawn, dağ evinde mahsur kalan bir grup arkadaşın hikâyesini konu alıyor. Film benzeri sinematografi ve detaylı karakter animasyonlarına sahip olan oyunda Hayden Panettiere ve Brett Dalton gibi oyuncular bulunuyor. Oyunda yaptığımız seçimler son derece önemli.

V Rising, en iyi vampir oyunları arasında yer alıyor. Açık dünya hayatta kalma oyunu V Rising'de gücünü yeniden kazanmaya çalışan bir vampiri kontrol ediyoruz. Güneş ışığına maruz kalmaması gereken vampir ile tehlikeli bir maceraya çıkıyoruz. İzometrik kamera açısına sahip olan yapımda başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikler bulunuyor.

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen Yakuza: Like a Dragon, sıra tabanlı RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Her karakterin kullanabileceği saldırılar, yetenekler ve eşyalar gibi seçenekler bulunuyor. Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği oyunda ister görev yapabiliyor ister haritada serbestçe gezebiliyoruz.

Mob Entertainment tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Poppy Playtime: Chapter 1, hayatta kalma, korku ve bulmaca türlerinde bir oyun. Popüler yapım, yıllar önce tüm çalışanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu oyuncak fabrikasında geçiyor. Amacımız fabrikayı keşfetmek ve gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmak.