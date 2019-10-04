Project Resistance'ı Mastermind'ın Gözünden Görüyoruz

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Project Resistance yeni oynanış videoları ile tekrar karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta bir karşılaşmayı başından sonuna kadar gösteren Capcom, Project Resistance ile ilgili yeni bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Bahsi geçen canlı yayın CapcomChannel üzerinden yapıldı. Bu zamana kadar yayınlanan videoların tamamını deney için kaçırılan grubun gözlerinden görmüştük. Japon yayıncı, yayının başlangıcında bize bir sürpriz yapıyor ve karşılaşmayı ilk defa baş kötü karakterimiz Mastermind'ın gözünden görme fırsatı buluyoruz.

Videonun açılışında, güvenlik kamerasıyla ortalığı gözetleyen karakterimiz farklı kamera açılarına geçerek Samuel'e yürüyen ölü ile sürpriz yaparken, Tyrone için de yere tuzak bir tuzak kuruyor. Ne var ki, ikinci karakter tuzaktan kurtulmaya çalışırken başka bir tuzağa yakalanıyor. Valerie ise önceki ikisine oranla çok daha şanssız desek hiç de yalan olmaz.

İkinci video ise grubun bilgisayar korsanı Valerie ile başlıyor. Raccoon City Zoo maskotu Mr. Raccoon'u da gördüğümüz oynanış videosu sırasında, bir önceki videoda tuzağa düşmüş olan Tyrone karakterini kurtarmanın yanı sıra yürüyen ölüler ile yapılan mücadeleyi görebiliyoruz.

Eğer karşılaşmanın tamamını izlemek isterseniz, üçüncü ve sonuncu videoya bakabilirsiniz. Keyifli seyirler!