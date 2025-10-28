Kasım Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunu Ortaya Çıktı

Kasım ayında PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyun sızdırıldı. Güvenilir bir bilgi kaynağına göre normalde PlayStation Store'da 1049 TL fiyat etiketine sahip olan popüler oyun, sadece birkaç gün sonra abonelerle buluşturulacak. Ücretsiz hâle getirilecek olan siberpunk temalı oyun, ekran karşısından ayrılamamanıza neden olacak.

Çok Sevilen Kedi Oyunu PlayStation Plus'a Geliyor

Popüler oyun Stray'in Kasım 2025'te PlayStation Plus'a popüler oyun geleceği iddia edildi. Oyun, 4 Kasım 2025'ten itibaren PlayStation 5 ve PlayStation 4 için erişime açılacak. En iyi macera oyunları arasında yer alan Stray, PS Plus Essential, Extra ve Premium aboneleri tarafından oynanabilir olacak.

Stray, ilk olarak Temmuz 2022'de PS Plus'a eklendi. Kütüphaneden kaldırılmadan önce yaklaşık 1 yıl kadar oyuncuların erişimne açık kaldı. Görünüşe göre uzun bir sürenin ardından Stray bir kez daha PS Plus aboneleri ile buluşacak. Bu arada Kasım ayında abonelere sunulacak diğer iki oyun hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak Sony'nin yakın zamanda gelecek ayın ücretsiz oyunlarını duyurması bekleniyor.

Stray Nasıl Bir Oyun?

Stray'de yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisini kontrol ediyoruz. İnsanların ortadan kalkıp yerlerine robotların geldiği bu oyunda kediyi yalnızlığa terk edilmiş şehirden kurtarmak ve onu evine götüren yolu bulmamız gerekiyor. Bir noktada karşımıza küçük bir robot olan B-12 çıkıyor ve bize eşlik etmeye başlıyor.

Görevleri tamamlamamız için bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Engelleri aşıp ipuçlarını toplayarak oyunda ilerlemeye çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken bizi öldürmeye çalışan düşmanların da hedef alanına girmekten kaçınıyoruz. Tüm bunlar bir kenara, miyavlama, tırmalama, eşyaları aşağı itme gibi eylemlerle kendinizi tamamen o kedinin yerine koyuyorsunuz.

Stray Fiyatı