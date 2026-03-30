Birbirinden Eğlenceli 6 Oyun PS Plus'tan Kaldırılıyor! Tarih Verildi

PlayStation Plus'ın kütüphanesine her ay düzenli olarak yeni oyunlar ekleniyor. Diğer yandan da PS Plus kullanıcılarının ekstra ücret ödemeden oynama imkânı elde ettiği birçok oyun kütüphaneden kaldırılıyor. Yeni paylaşılan bilgilere göre gelecek ay içinde altı adet oyun daha abonelerin erişimine kapatılacak.

PlayStation Plus'tan Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar arasında EA Sports PGA Tour, Dave the Diver, Lost Records: Bloom & Rage, Disaster Report 4: Summer Memories, Spitlings ve TowerFall Ascension yer alıyor. Söz konusu yapımlara 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren PlayStation Plus kütüphanesinden erişilemeyecek. Dolayısıyla henüz bunları denememiş olan kişilerin acele etmesi gerekiyor.

EA Sports PGA Tour Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında konumlanan EA Sports PGA Tour temelde bir golf oyunu ancak pek çok rakibinin aksine çok detaylı bir geliştirme sürecinden geçti. Tıpkı FC serisinde olduğu gibi bu oyunda gerçekçi fizik kuralları bulunuyor. Vuruş yaparken pek çok detayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zemin eğilimi, topun düştüğü yerdeki çim yapısını ve daha pek çok faktörü göz önünde bulundurmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Aksi takdirde işler pek de istediğiniz gibi gitmeyebiliyor.

Dave the Diver Nasıl Bir Oyun?

Dave the Diver, piksel grafikli oyunlar arasında yer alıyor. Bu oyunda gündüzleri denize dalıyorsunuz. Bu süreçte sınırlı oksijeninizi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Derinlere dalmak ve nadir bulunan balıkları yakalamak zorundasınız. Ne var ki oksijen biterse o ana kadar yakaladığınız her şeyi kaybediyorsunuz. Her şey yolunda giderse geceleri de topladığınız balıkları satıyorsunuz.

Lost Records: Bloom & Rage Nasıl Bir Oyun?

Lost Records: Bloom & Rage, 1995 ve 2022 arasında geçiş yaptığınız bir oyun. Genel olarak Life Is Strange tarzı bir deneyim sunuyor. Oyunda yaptığınız her seçimin bir sonucu oluyor. Nostaljik bir atmosfer sunan oyunlar arayışında olanlara hitap eden yapım sanki film izliyormuş gibi hissettiriyor.

Disaster Report 4: Summer Memories Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Disaster Report 4: Summer Memories, sizi karanlık bir atmosferin içine çekiyor. Büyük bir deprem sonrasını konu alan oyun, sizi sürekli olarak zor kararlar vermeye itiyor. Oyuncuların kararı sadece kendisini değil, yanındaki diğer karakterlerin de geleceğini etkiliyor.

Spitlings Nasıl Bir Oyun?

Sabrını sınayacak oyunlar arayanlar için harika bir seçenek olan Spitlings, tek bir oyuncunun hatasını tüm ekibe ödeten bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyunda size doğru gelen balonları yok etmeniz gerekiyor ancak kaynaklarınız bittikten sonra otomatik yenilenmiyor, fırlattıklarınızı geri toplamaya ihtiyacınız oluyor. O yüzden zorluk seviyesinin de biraz yüksek olduğunu söylemek mümkün.

TowerFall Ascension Nasıl Bir Oyun?

TowerFall Ascension, kaynaklarınızın oldukça sınırlı olduğu bir oyun olması dolayısıyla oyuncuları epey zorluyor. Bir ok fırlattıktan sonra onu yeniden alabiliyorsunuz veya gelen oku zamanında yakalayarak tekrar kullanabiliyorsunuz. Öte yandan tek seçeneğiniz bu oklar da değil. Mario'da olduğu gibi düşmanların kafasına doğru zıplayarak onları etkisiz hâle getirebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

EA Sports PGA Tour'un PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılacak olması, benim gibi golf oyunlarını sevenler için can sıkıcı olabilir. Öte yandan Lost Records: Bloom & Rage de sizi hikâyesi ile uzun saatler boyunca ekran başında tutmayı başaran sayılı oyunlardandı. Umuyorum ki yerine gelecek olan oyunlar, bunların boşluğu doldurur.