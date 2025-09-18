3119 TL'lik Dev İndirim: Hogwarts Legacy Çok Ucuzladı!

Hogwarts Legacy oyuncularını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Dijital lüks sürümünün fiyatı, 3 bin 119 TL'lik dev indirimle birlikte aşırı düştü. Sadece kısa bir süreliğine geçerli olan bu kampanya sayesinde sadece oyunu almakla kalmayacak, daha birçok avantajdan yararlanacaksınız.

Hogwarts Legacy Büyük İndirime Girdi

Hogwarts Legacy'nin dijital lüks sürümü, PlayStation Store'da yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu indirimle birlikte avantajlı sürümün fiyatı, 3 bin 899 TL'den 779,80 TL'ye düştü. Kampanyadan yararlanacak olan oyucular, Hogwarts Legacy ile birlikte Perili Hogsmeade Dükkânı görevi, karanlık sanatlar paketi, karanlık sanatlar garnizon şapkası ve PS4 ile PS5 dijital sürümlerine sahip olacak.

Şu anda devam eden indirim, 25 Eylül 2025'te sona erecek. Bu tarihten itibaren oyun daha yüksek fiyattan satılmaya başlanacak. Dolayısıyla Hogwarts Legacy'yi henüz oynamamış olanların acele etmesi gerekiyor. 7 gün içinde oyunu alarak bu fantastik evreni daha uygun fiyata deneyimleyebilirsiniz.

Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Xbox ve PC'de de Düştü

Hogwarts Legacy'nin dijital lüks sürümünün fiyatı, PlayStation Store'un yanı sıra PC ve Xbox'ta da düştü.Oyun şu an Epic Games'te 2 bin 499 TL yerine 499,80 TL'ye satılıyor. Xbox'ta ise 2 bin 999 TL yerine 599,80 TL fiyat etiketien sahip.

Bu arada Steam'de Hogwarts Legacy ya da dijital lüks sürümü için herhangi bir indirim olmadığını belirtelim. Oyunun kendisi 59.99 dolara (2477,75 TL), dijital lüks sürümü ise 69.99 dolara (2890,78 TL) satılmaya devam ediliyor.

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

2023 yılında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen aksiyon ve rol yapma oyunu. Kendi karakterimizi yarattığımız bu oyun, 1890'larda geçiyor. Karakter özelleştirme, keşif yapma, iksir üretme gibi sizi Harry Potter evreninde hissettirecek pek çok özellik bulunuyor.

Oyunda farklı büyüleri birleştirerek kendi stilimizi oluşturabiliyor ve karakterimizin kaderini biz belirliyoruz. Dilersek kahramanlık yolunda ilerleyebiliyoruz ancak bunun yerine karanlık tarafı da seçebiliyoruz. Uçan süpürge sayesinde keşif yapmak oldukça kolaylaşıyor, uzak bölgelere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.