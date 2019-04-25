PUBG’nin Yıllık Kazancı Açıklandı!

23 Mart 2017 tarihinde piyasaya sürülen ve Battle Royale türündeki oyunların öncülerinden olan PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), 2017’den bu yana sektördeki liderliğini ve popülerliğini sürdürüyor.

İlk olarak PC platformunda şöhrete kavuşan PUBG, daha sonra 9 Şubat 2018 tarihinde yayıncı Tencent Games tarafından mobil platforma da uyarlandı. Android ve iOS telefonlarda oynanabilen PUBG Mobile da oyuncuların beğenisini kazandı.

Battle Royale türünde en çok oyuncuya sahip olan PUBG’nin geçtiğimiz yıl ne kadar kar ettiği açıklandı. Tencent tarafından açıklanan mali rapora göre PUBG, 2018 yılında 920 milyon dolar gelir ve 310 milyon dolar kar elde etti.

Gelirlerin Çoğu Asya Pazarından

920 milyon dolarlık gelirin 790 milyon dolarının, oyunu bilgisayar üzerinden oynayan oyunculardan elde edildiği bildirildi. Bu da demek oluyor ki, PUBG’nin en çok gelir elde ettiği platform PC platformu oldu.

Tencent’in 2018 yılı mali raporunda, oyunun mobil sürümü olan PUBG Mobile’ın geliri de açıklandı. PUBG Mobile, geçtiğimiz yıl şirkete 65 milyon dolar kazandırdı.

Raporda, PUBG gelirlerinin en çok hangi pazarlardan geldiği de belli oldu. Verilere göre, gelirlerin %53’ü Asya pazarından gelirken onu sırasıyla Kuzey Amerika ve Avrupa takip etti.