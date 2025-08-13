PUBG, Yakında Bu Cihazlarda Oynanamayacak!

Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG: Battlegrounds ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Krafton Games'in 2025 yol haritasında daha önce duyurulduğu gibi, oyunun konsol sürümünü yeni nesil platformlara taşımak için hazırlıklar tamamlandı. Bu gelişme ile birlikte PUBG'nin Xbox One ve PlayStation 4'teki serüveninin yakında biteceği açıklandı. İşte detaylar!

PUBG 13 Kasım'dan İtibaren Xbox One ve PS4'te Oynanamayacak

Krafton Games tarafından yapılan açıklamaya göre, PUBG'nin Xbox One ve PS4 desteği 13 Kasım 2025'te sona erecek. Bu tarihten itibaren oyun, bu platformlarda ne oynanabilir ne de indirilebilir olacak. Şirket, bu takvimin her platformun inceleme süreçlerine göre değişebileceğini de belirtiyor.

Merak eden kullanıcılar için iyi haber, oyunun bu platformlardaki desteği sona erse bile mevcut hesap verileri ve satın alınan öğelerin güvenli bir şekilde korunacağı. Buna göre oyuncular, bu tarihten sonra mevcut hesaplarıyla PlayStation 5 veya Xbox Series X|S üzerinden oyuna giriş yaparak oynamaya devam edebilecekler. Bu da platformlar arası geçiş için ayrı bir veri transferi yapmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Krafton Games'in bu kararı, oyunu yeni nesil konsollara daha iyi optimize etmek amacıyla aldığı belirtiliyor. PUBG, artık eski platformlarda oynanamayacak olsa da, PS5 gibi güçlü konsollarla birlikte gelişmiş grafikler, daha kararlı kare hızları ve daha az çökme gibi avantajlara sahip olması bekleniyor.

