PUBG'ye Tırmanma ve Sıçrama Animasyonları Geliyor

PUBG’nin yapımcısı Brendan Greene Haziran ayında yaptığı bir açıklamada oyuna, tırmanma, sıçrama, atlama gibi hareketlerin geleceğini söylemişti. Bugün Steam’da yapılan bir açıklamada ise “Önümüzdeki hafta PC 1.0 test sunucularını açıyoruz.” ifadeleri kullandı. PUBG’ye gelecek olan bu test sunucularında oyuna duvarların üzerinden atlama veya tırmanma gibi animasyonlar eklenecek.

Her geçen gün oyuncusunu hızla artıran ve Steam rekorları kırmayı başaran PUBG, düzenli olarak güncelleme alıyor. Oyunun yapımcısı Bluehole tarafından gelen bir haberde, önümüzdeki hafta oyunun oynanış yapısını neredeyse tamamen değiştirecek bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncellemeyle beraber standart atlama hareketlerini geliştirecek olan yapımcı, böylelikle oyuna yepyeni taktikler de eklemiş olacak.

Yapımcı tarafından gelecek olan güncellemenin detayları ise şu şekilde belirtilmiş: “PUBG oyunu harita olarak çok geniş. Bu geniş harita da pek çok duvar, konteyner, kutu içeriyor. Oyuncularımıza bu engeller büyük sorunlar oluşturabiliyor. Biz de bunun farkında olduğumuz için PUBG’ye daha dinamik bir yapı eklemek istiyoruz.”

Ayrıca üç aşamada gerçekleştirilecek olan test sunucularında ilk iki aşama tamamlanmış sayılabilir. İlk aşamada sunucularını oluşturan yapımcı, ikinci aşamada ise sunucuları düzeltecek ve hataları giderecek. Bu aşamada kullanıcıların yorumlarını bekleyen Bluehole, son aşamada ise yeni özellikleri test sunucularından normal PUBG’ye taşıyacak.