Quantic Dream Artık Kendi Oyunlarını Yayınlayabilecek

Oyun dünyasının köklü ve önemli geliştiricilerinden olan Quantic Dream, bu sene yirmi üçüncü yaşını kutluyor. Bu bağlamda, internet sayfası üzerinden bir kutlama mesajı yayınlandı. Ne var ki, yayınlanan mesajda önemli iki duyuru da yer alıyor.

Fransa menşeli geliştirici stüdyo, 1997 yılında kurulmuştu. Her ne kadar Sony bünyesinde bir stüdyo olmasa da son üç oyunu olan Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human geçtiğimiz yıl yapılan duyuruya kadar PlayStation konsollarına özel olarak satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Çin menşeli NetEase şirketinin stüdyonun azınlık hissesini satın alması ile artık PlayStation platformlarına özel oyun geliştirmeyeceklerini öğrenmiştik. Zaten bu duyurundan bir süre sonra da bahsi geçen oyunlar PC plaformuna da gelmişlerdi.

Quantic Dream internet sayfası üzerinden yayınlanan kutlama mesajında stüdyonun son yıllarına değinen Üst Yönetici David Cage ve Üst Yönetici Guillaume de Fondaumiere, son yılların kendileri için muazzam geçtiğini belirtiyorlar. Hatta Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunlarının Epic Games Store üzerinden PC platformuna da çıkmasının büyük yarar sağladığını söylüyorlar. Quantic Dream olarak en büyük hayalleri ise geliştirdikleri oyunları yine kendilerinin yayınlayabilmesiymiş. Geride bıraktığımız son iki yılda elde edilen başarılar ve kazanımlar ile bunu gerçekleştirebilecek noktaya geldiklerini söylüyorlar.

"Prestijli yayıncılar ile çalıştığımız yirmi üç yıldan bu yana ilk kez kendi oyunlarımızı yayınlayabileceğimiz noktadayız." yorumunda bulunuyor Quantic Dream ve devam ediyor: "Bu yeni girişim, kararları tamamıyla bağımsız bir şekilde almamıza ve kendimizi yeni nesil platformların teknolojik ve stratejik imkanlarına adamamıza olanak sağlayacak."

Paylaşımın ilerleyen kısmında Fransız geliştirici, diğer stüdyolara da oyunlarını yayınlama konusunda yardımcı olabileceklerini söylüyor. "Bu bize aynı zamanda diğer geliştiricilere yatırım ve geliştirme desteği sağlayarak yardımcı olma imkanı da sunuyor. Bu sayede yeteneklerini tam anlamıyla ifade edebilecekler."

Bunu bir evrimden çok değişim olarak tanımlayan Quantic Dream, bunu bağımsızlıklarını muhafaza etmek, yenilikçi ve hatta daha iddialı projeler üzerinde çalışmaya ve beklenmeyeni sunmaya devam etmek için yaptıklarını söylüyor.