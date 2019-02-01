RAGE 2'nin 15 Dakikaya Yakın Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu yıl da oyunlar açısından oldukça zengin bir yıl olacak. Yıl boyunca düzenlenen fuarlar ve etkinlikler sırasında olduğu kadar önceki yıllarda duyurulmuş olan Days Gone ve Shenmue III gibi oyunlar, bu yıl içerisinde satışa sunulacaklar. RAGE 2 de bu yıl çıkışını gerçekleştirecek olan oyunlardan bir tanesi. Tabii ki klasik olarak ertelenmez ise. Çılgınlığın sınırlarını aşan oyun için kısa süre önce yeni bir video daha yayınlandı.

RAGE 2, E3 2018 fuarı öncesinde Walmart Kanada veri tabanıyla ilgili olarak yaşanan kaza ile ortaya çıkmış olan oyunlardan bir tanesiydi. id Software ve Avalanche Studios ikilisinin ortaklaşa çalışması ile PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmesine devam edilen RAGE 2, 14 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bizleri hem birinci kişi bakış açısı oynanış sistemi, hem de açık dünya oynanış sistemi açısından oldukça kaliteli bir yapımın beklediği aşikar diyebiliriz.

Çıkışından önce oyunu deneme fırsatı bulmuş olan Cerealkillerz Youtube kanalının sahipleri, kayıt ettikleri yaklaşık on beş dakika uzunluğundaki videoyu kanal üzerinden yayınlamayı da ihmal etmemişler. Oynanış videosunun başlangıcında, ana karakterimiz Wellspring belediye başkanı Liu, tam adıyla Loosum Hagar ile görüşmeye geliyor. Ne var ki kapıdaki görevli, belediye başkanının başının dertte olduğunu, bu nedenle de görüşmenin mümkün olmayacağını ve başka bir gün gelmesini söylüyor. Aralarında geçen kısa konuşma, bekleyebileceğiniz üzere bir patlama ile bölünüyor. Sonrasında ise videoda mermilerin, yumrukların ve Wingstick isimli bumerang vari silahımızın havada uçuştuğu bir oynanış sekansı baş gösteriyor.

Sekansın ardından ise en nihayetinde belediye başkanı Loosum Hagar ile görüşme fırsatımız oluyor. Ana karakterimiz Walker ve belediye başkanı arasında, Wellspring bölgesini basan haydutlar üzerine yapılan konuşmada, haydutların kasabadaki en zengin adam olan Clayton tarafından gönderildiğini öğreniyoruz. Kendisi, bir hançer için hayati derecede önemi olan parçalar da dahil olmak üzere bütün donanımlara el koymuş. Belediye başkanı Loosum Hagar ise öncelikle arkasındaki desteğin nereden geldiğini, sonrasında da el koyduğu eşyaları nerede sakladığını öğrenmek istiyor. Haliyle de bizden yardım istiyor. Bu noktada bize düşen ise Clayton isimli kişinin güvenini kazanmamız ve bize verilen aygıtı bilgisayarına bağlamak olacak. Bu aygıt ise bütün veriyi indirecek ve gerekli olan istihbaratı sağlayacak.

İyi seyirler dileriz!