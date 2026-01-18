Bu Telefon Çok Hızlı Şarj Olacak! Dev Batarya, 24 GB RAM ve Dahası

RedMagic 11 Air hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işlemcisi açıklanan RedMagic 11 Air'in batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu. Oyun telefonu, dve bataryaya sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve 24 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

RedMagic 11 Air'in Bataryası ve Şarj Hızı Belli Oldu

RedMagic 11 Air, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Android telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. RedMagic 10 Air'de ise 6.000 mAh batarya kapasitesi 80W hızlı şarj desteği mevcut.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 120W

120W Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz RAM: 12 GB / 24 GB

12 GB / 24 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ağırlık: 207 gram

207 gram Kalınlık: 7,85 mm

7,85 mm Ekran Altı Kamera: 16 MP

16 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde RedMagic 11 Air'de en iyi grafikli oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

RedMagic 11 Air'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ekran altı kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 12 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile sunacak telefonda 1 TB'a kadar depolama seçenekleri bulunacak.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan RedMagic 11 Air, 20 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Çin'de satışa sunulacak akıllı telefonun global pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan RedMagic 10 Air, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.