144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Oyun Telefonu Global Pazara Geldi

RedMagic 11 Air, geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılmıştı. Android 16 işletim sistemine sahip RedMagic 11 Air, kısa süre önce global pazara da geldi. Bütçe dostu oyun telefonu, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

RedMagic 11 Air'in Global Fiyatı Belli Oldu

Global pazarda RedMagic 11 Air'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 529 dolar (22.971 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 629 dolar (27.314 TL) fiyat etiketi belirlendi. En iyi oyunncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Air, siyah ve beyaz renk seçenekleri sunuyor.

RedMagic 11 Air Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6.,85 inç

6.,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra

12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Yazılım: Android 16 tabanlı RedmagicOS 11

Android 16 tabanlı RedmagicOS 11 Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

163,82 x 76,54 x 7,85 mm Ağırlık: 207 gram

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan RedMagic 11 Air, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 163,82 x 76,54 x 7,85 mm boyutlarında ve 207 gram ağırlığında olan telefon, Android 16 tabanlı RedmagicOS 11 ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 11 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

RedMagic 11 Air'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ekran altında bulunan ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Global sürümde 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.