Çok Güçlü Oyun Telefonu Geliyor! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

RedMagic'in oyun telefonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda RedMagic 11 Air'in işlemcisi belli oldu. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca 24 GB RAM seçeneği ve 120W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

RedMagic 11 Air'in İşlemcisi Belli Oldu

RedMagic 11 Air gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. RedMagic 10 Air'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB / 24 GB

Depolama: 1 TB'a kadar

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşletim Sistemi: Android 16

Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

Şarj Hızı: 120W

Batarya: 7.000 mAh civarı

Ağırlık: 207 gram

Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air, 12 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz. Android 16 işletim sistemi ile birlikte eglecek akıllı telefonda 7.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi buluancak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ekran altında konumlanacak ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.

RedMagic 11 Air'in Tanıtım Tarihi

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan RedMagic 11 Air, 20 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle öne çıkan RedMagic 10 Air, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.