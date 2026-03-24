Redmi'nin Ucuz Akıllı Telefonu Yolda! 120Hz Ekranı Var

Xiaomi, geçen yıl Redmi Note 15 serisini piyasaya sürdü. Orta-üst segment özellikleriyle gelen seriye yakın zamanda yeni bir üye daha katılacak gibi görünüyor. Redmi Note 15 SE olarak adlandırılması beklenen cihazın tanıtım tarihi kısa bir süre önce ortaya çıktı. İşte Redmi Note 15 SE tanıtım tarihi!

Redmi Note 15 SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi, kısa bir süre önce Note 15 SE modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre akıllı telefon, 2 Nisan’da kullanıcılarla buluşacak. Marka duyurusunda cihazla ilgili teknik detaylara yer vermese de “daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi bir deneyim sunmak için tasarlandı” ifadelerini kullandı.

This is #TheBolderNote.



Introducing the all-new #REDMINote15SE, built to deliver a faster, bolder, and simply better experience across everything you do.



Launching on 2nd April. Stay tuned.



Get notified: https://t.co/EgWHEC0TWY#FasterBolderSimplyBetter pic.twitter.com/R5WJDRB96O — Redmi India (@RedmiIndia) March 24, 2026

Bilindiği üzere geçen yıl tanıtılan Note 14 SE, özellikleri ve tasarımıyla standart Note 14 5G'ye oldukça benziyordu. Farklılıkları ise daha uygun fiyatlı olması, özel bir renk seçeneği sunması ve kutusundan şarj cihazı çıkmamasıydı. Bu nedenle Note 15 SE’nin de standart Note 15 5G'yi temel alması bekleniyor.

Redmi Note 15 SE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 6.77 inç AMOLED

: 6.77 inç AMOLED Ekran Özellikleri : 1080 x 2392 Piksel, 120Hz Yenileme Hızı

: 1080 x 2392 Piksel, 120Hz Yenileme Hızı İşlemci : Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm, 8 Çekirdek)

: Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm, 8 Çekirdek) RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya: 5520 mAh, 45W

Redmi Note 15 SE Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 15 SE’de, 6,77 inç boyutunda, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunacak. 6,67 inç boyutlu ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü selefiyle karşılaştırıldığında, ekran boyutunun biraz artacağını ancak çözünürlüğün hafifçe düşeceğini söyleyebiliriz.

Redmi Note 15 SE İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti mevcut olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti dört adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci aynı zamanda Galaxy A36 5G, Redmi Note 15 5G ve Poco M8 5G gibi orta segment modellerde de kullanılıyor.

Yonga setinin oyun performansına baktığımızda çoğu mobil oyunu akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görüyoruz. Örneğin, standart Redmi Note 15 ile yapılan PUBG Mobile oyun testlerinde FPS değerlerinin 40–60 aralığında seyrettiğini görüyoruz. Kısacası bu değerler iyi bir oyun deneyimi için oldukça yeterli diyebiliriz.

Redmi Note 15 SE Kamerası Ne Olacak?

Redmi Note 14 5G’deki 108 megapiksellik ana kamera, Note 14 SE’de 50 megapiksele düşürülmüştü. Diğer kamera özellikleri ise aynı kalmıştı. Bu nedenle Note 15 SE’de de benzer bir yaklaşımın benimsenmesi bekleniyor. Buna göre akıllı telefonda 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörü bulunacak. Önde ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Redmi Note 15 SE Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 45W hızlarında şarj olabilen 5.520 mAh'lik bir pil kullanılacak. Redmi Note 15 ile karşılaştırdığımızda pil tarafında herhangi bir değişiklik olmayacak diyebiliriz. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi Note 15 SE Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 15 5G’nin 245 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını düşündüğümüzde yaklaşan Note 15 SE’nin 170 dolar (vergisiz yaklaşık 7.540 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz. Ülkemizdeki vergileri eklediğimizde ise fiyatın yaklaşık 14.350 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket bu kapsamda ülkemizde Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerini satıyor. Ancak geçen yıl piyasaya çıkan Redmi Note 14 SE bunların arasında yer almıyor. Bu nedenle Note 15 SE'nin ülkemizde satışa çıkma ihtimali bir hayli düşük.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla cazip gibi görünse de şahsen bu gibi ara modellere yönelmeyi tercih etmiyorum. Eğer çok fazla bir bütçem yoksa halihazırda indirimli fiyatıyla 15.999 TL'ye satılan Redmi Note 15 modeline yönelebilirim.